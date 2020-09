La plate-forme d’automatisation populaire IFTTT (IF This Then That) a introduit aujourd’hui un nouveau modèle d’abonnement pour les créateurs d’applets avec un plan appelé «IFTT Pro». Avec IFTTT Pro, les utilisateurs trouveront des outils plus avancés pour créer plusieurs applets avec une exécution plus rapide.

IFTTT permet aux utilisateurs de créer une gamme de tâches automatisées avec différentes applications, services et appareils. Selon la société, il existe actuellement plus de 50 millions d’applets IFTTT disponibles – et ce nombre devrait encore augmenter avec l’IFTTT Pro récemment annoncé.

Le plan d’abonnement Pro propose des applets en plusieurs étapes, des requêtes et une logique conditionnelle, plusieurs actions et une exécution plus rapide des applets. Les abonnés pourront désormais interroger les données de plusieurs sources avant de déclencher plusieurs actions, comme le décrit l’entreprise sur son site Web:

Par exemple, un professionnel peut créer une applet qui, le soir, interroge à la fois son calendrier Google et Slack avant de décider d’allumer ses lumières Philips Hue et de lire sa liste de lecture Spotify préférée.

La société a déclaré dans un communiqué que tous les revenus générés par ce nouveau modèle d’abonnement seront utilisés pour investir dans une meilleure structure et encore plus de fonctionnalités pour la plate-forme IFTTT. Le plan régulier gratuit restera disponible avec la possibilité de créer jusqu’à trois applets.

Le prix suggéré d’IFTTT Pro est de 9,99 USD par mois, mais la société laissera aux utilisateurs le choix du montant qu’ils souhaitent payer pour l’abonnement pendant une durée limitée, car ils reçoivent toujours des commentaires des utilisateurs pour fixer un prix final.

Vous pouvez vous abonner à IFTTT Pro via le site officiel IFTTT et il accepte Apple Pay comme mode de paiement. L’application IFTTT est disponible sur l’App Store et nécessite un iPhone, iPod touch ou iPad exécutant iOS 11 ou une version ultérieure.

