Il se peut qu’actuellement acheter une PlayStation 5 ou une Xbox Series X soit la chose la plus difficile au monde, cependant l’arrivée d’une nouvelle génération est aussi un bon prétexte pour penser à rénover nos centres de divertissement. Bien que le design de la Xbox Series X soit excellent et pratique, on ne peut pas en dire autant de la PS5, donc prendre une décision concernant un meuble n’est pas si simple, mais IKEA y a pensé.

Selon les informations de GameSpot, un utilisateur de Reddit a visité une succursale d’IKEA, le célèbre magasin de meubles d’origine suédoise, et a été surpris que la nouvelle génération de consoles soit déjà considérée par la marque pour ses conceptions de meubles. divertissement. En ce sens, l’utilisateur a partagé une image qui montre des répliques de la PS5 et de la Xbox Series X avec des mesures exactes et des détails de conception qui permettent aux acheteurs de prendre une décision appropriée, de sorte qu’il soit possible de prendre l’une de ces consoles en carton pour placez-les sur les meubles et décidez s’ils servent à cette fin.

Au cas où il y aurait le moindre doute que la Next-Gen soit également arrivée chez IKEA, la réplique PS5 comprend la légende: “Quelle unité de stockage multimédia IKEA conviendra à mon énorme nouvelle console de jeu?”

Ainsi, il ne fait aucun doute que, contrairement aux générations précédentes, la PS5 et la Xbox Series X commencent à être un phénomène qui attire l’attention de différents secteurs et confirme que les jeux vidéo se sont positionnés, du moins sur des marchés importants. , comme forme de divertissement du moment.

