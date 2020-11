La ventilation des espaces clos est devenue indispensable ces derniers temps, mais en ces mois où les températures commencent à baisser, cela devient difficile pour les habitations. Si nous ouvrons les fenêtres, l’air froid entre, puis nous devrons mettre le chauffage si nous ne voulons pas avoir froid, ce qui augmente cette dépense. Bien que le plus recommandé soit toujours l’air de l’extérieur de la maison, les purificateurs d’air sont une bonne option lorsque cela n’est pas possible. Dans ce sens, Ikea, qui a de plus en plus de technologie dans son catalogue, les présentera l’année prochaine.

La collection de purificateurs d’air, FÖRNUFTIG, qui arrive en Chine ce mois-ci et en Espagne en février de l’année prochaine, est une étape de plus dans la stratégie de l’entreprise de promouvoir une vie durable et saine à la maison, contribuant à cette cause avec de vraies solutions à la portée de la majorité. .

«Chez IKEA, nous pensons qu’un air intérieur pur ne doit pas être un luxe pour quelques-uns, et par conséquent, l’une de nos principales priorités lors de la création du purificateur d’air FÖRNUFTIG était de maintenir le purificateur d’air et les filtres abordables. »Déclare Henrik Telander, développeur produit chez IKEA of Sweden. «Actuellement, les purificateurs d’air ne sont pas une option viable pour la plupart des gens, en particulier ceux qui vivent dans de petits espaces. Dans cet esprit, nous avons optimisé le purificateur d’air afin qu’il puisse fonctionner sur environ 10 mètres carrés en utilisant moins de matériaux de manière plus intelligente, ce qui nous a permis de réduire le prix. “

Selon l’OMS, la pollution de l’air intérieur est un problème de santé majeur pouvant entraîner des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des maladies respiratoires et le cancer. La pollution intérieure qui, selon les scientifiques, pourrait être la plus dommageable pour la santé humaine est celle des particules (PM). Les plus petits sont ceux qui présentent le plus grand risque, car ils pourraient pénétrer dans la circulation sanguine et endommager le cœur et d’autres organes, y compris le cerveau.

«Il existe une idée fausse selon laquelle la pollution de l’air se produit principalement à l’extérieur et que notre maison est un havre de paix. En 2018, IKEA a mené une «enquête sur l’air pur» qui a révélé que les gens sous-estiment la pollution de l’air dans leurs maisons », explique Alexandra Audrey Galef, responsable du développement durable chez IKEA en Suède. «Le guide IKEA« Clean Air at Home »contient plusieurs étapes simples que les gens peuvent prendre pour améliorer la qualité de l’air intérieur. Par exemple, utiliser un ventilateur d’extraction pendant la cuisson, nettoyer régulièrement pour réduire la poussière ou la moisissure et utiliser des outils qui purifient l’air.

Le purificateur d’air FÖRNUFTIG dispose d’un préfiltre qui élimine les grosses particules telles que les cheveux et la poussière; un filtre qui élimine les plus petites particules en suspension dans l’air, telles que la poussière et le pollen, inférieures aux PM2,5 (taille des particules de 2,5 microns); et un filtre qui purifie l’air en éliminant divers polluants gazeux tels que les COV et le formaldéhyde. De plus, il réduit les odeurs désagréables telles que celles produites par le tabac ou la cuisine. Il est conçu pour être facile à utiliser, car il est mis en marche simplement en tournant le cadran sur la vitesse du ventilateur souhaitée en fonction de l’activité qui se déroule dans la maison. En fonction de la vitesse du ventilateur, sa consommation sera comprise entre 2,5W-19W.

«Une partie de ce qui rend FÖRNUFTIG abordable est que nous avons réussi à réduire considérablement sa consommation d’énergie et à garantir ainsi un faible coût d’exploitation pour le client», ajoute Henrik Telander.

IKEA réduit la pollution atmosphérique de ses propres opérations depuis des années et élimine progressivement les produits chimiques pour éviter tout effet nocif sur la santé humaine ou l’environnement tout au long du cycle de vie du produit. Un exemple est le formaldéhyde, dont la valeur limite IKEA pour divers matériaux à base de bois est bien inférieure au niveau limite européen.

«Nous savons qu’il n’y a pas de solution unique pour lutter contre la pollution. Nous travaillons pour un changement positif à long terme, pour aider les gens à mener une vie plus saine et plus durable », déclare Alexandra Galef.