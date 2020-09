En sauvant beaucoup, et un casse-tête pour tant d’autres, il ne fait aucun doute qu’IKEA jouit d’une position stratégique sur le marché du meuble. Et c’est qu’après avoir vu comment la vague de jeux a grandi au point qu’elle a donné aux souris de jouer même avec Cola-Cao, il n’est pas surprenant que la société suédoise ait voulu obtenir sa part.

Et quoi de mieux que de le faire avec style, d’une marque leader comme ASUS Republic of Gamers (ROG). Comme annoncé par la société elle-même dans un communiqué officiel, « en s’associant à ROG, IKEA souhaite combiner sa connaissance de l’ameublement avec l’expérience de ROG pour créer une expérience de jeu exceptionnelle », en précisant qu’ils sont déjà en train de concevoir et construire une nouvelle gamme de « meubles et accessoires de jeu abordables».

Ainsi, même si pour le moment aucune des entreprises n’a souhaité préciser quel type de produits elles vont créer ensemble, il s’agit probablement de bureaux et de chaises de jeu, et peut-être même un appareil d’éclairage. Tout en tenant compte du fait qu’IKEA dispose déjà de sa propre gamme de produits intelligents et de domotique, son extension du catalogue vers le secteur des jeux pourrait facilement surpasser les produits les plus évidents. En fait, la société suédoise a déjà avancé qu’en même temps de son lancement cette nouvelle série comprendra environ 30 produits différents.

De même, l’année dernière, IKEA a annoncé une nouvelle alliance avec la société UNYQ, avec laquelle il visait à créer une nouvelle série de produits accessibles aux joueurs, ou Area Academy, avec laquelle il proposait de nouveaux meubles via l’impression 3D. et une approche largement centrée sur la personnalisation et l’individualisation de votre mobilier.

De plus, il faut noter qu’il ne s’agit pas du premier partenariat du genre, Logitech ayant annoncé il y a quelques mois à peine son travail conjoint avec Herman Miller, qui a abouti à une chaise de jeu haut de gamme. Cependant, une partie de la motivation d’IKEA à utiliser l’impression 3D n’est autre que d’obtenir une ergonomie et un confort accrus, tout en maintenant des coûts très abordables.

Au-delà de toute conjecture, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir ce que cette alliance s’avère finalement être, comme les premiers produits d’IKEA et d’ASUS ROG sera lancé en février 2021, dans le cadre d’une première exclusivité pour le marché chinois, et avec un objectif de disponibilité internationale d’ici octobre 2021.