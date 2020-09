Auteur: Claire Sicard.

Réduisez le temps d’attente à la caisse et accélérez les visites chez Ikea.

C’est le nouvel objectif de la société suédoise de meuble qui teste depuis juillet dernier un nouveau service scan & go dans son magasin de Lille (France). Le système est assez simple: le service est activé automatiquement par géolocalisation lorsque le client ouvre l’application Ikea ou scannez un code QR sur les enseignes du magasin. Instantanément, le catalogue des articles présents dans la boutique se charge directement sur le téléphone.

Puis, lors de ses achats, le client scanne chacun des produits choisis avec son smartphone avant de les mettre dans son panier ou panier. Une fois la visite terminée, il vous suffit de vous rendre dans les cases réservées, de cliquer, de scanner les QR codes de chaque produit et de payer.

De cette manière, le client n’a pas besoin de retirer chacun de ses articles de son panier, ce qui lui fait gagner beaucoup de temps.

La stratégie pourrait bientôt atteindre d’autres magasins Ikea

Ce test du géant suédois du meuble est le premier de ce qui pourrait être une vague de changements au sein de l’entreprise. En plus des gains de temps évidents pour le client, Ikea il a également de faibles coûts de mise en œuvre des services, puisque les visiteurs utilisent leurs propres mobiles, évitant à l’entreprise d’acheter ou de développer son propre équipement.

Selon les informations d’Olivier Dauvers, spécialiste des biens de consommation, Ikea s’est fixé un objectif de 5% d’utilisation client au moment du lancement du test. Ces chiffres auraient été atteints en moins d’un mois à compter de la mise en place du service.

Et quelle est la suite? Un déploiement rapide du service scan & go dans toute la France, toujours selon Olivier Dauvers, et pourrait plus tard se répandre dans le reste de l’Europe. Contactée par Business Insider, la direction de l’entreprise n’a pas souhaité confirmer ni infirmer ces informations.

Nous testons un nouveau service dans le magazine IKEA à Lille pour un parcours pratique et rapide en magazine. Scannez le code-barre des produits directement depuis l’application IKEA via votre smartphone et payez vos achats en un clin d’œil pic.twitter.com/B0RMKu7Itx – IKEA France (@IKEA_France) 17 juillet 2020

Cet article a été initialement publié sur Business Insider

