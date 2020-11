Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La communauté Minecraft ne cesse de surprendre avec d’immenses œuvres créées avec seulement des blocs, sans aucun doute l’une des plus colossales existantes est celle de la version de la Terre du Milieu Minecraft. Une équipe de fans a entièrement recréé la Terre du Milieu, un continent fictif où se déroulent les événements des romans du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, les œuvres les plus populaires de l’auteur JRR Tolkien.

Cette construction dure depuis 10 ans et selon ses fabricants, c’était loin d’être facile. L’équipe derrière ce travail a commencé son projet en 2009, lorsque les outils que les constructeurs possèdent maintenant n’existaient pas, il a commencé comme quelque chose de complètement libre, construisant là où c’était le mieux et que ses créateurs reconnaissent, c’était le chaos complet.

Au fil des ans, ce projet est passé d’un modeste forum de groupe à un groupe de plus de 300 membres actifs qui continuent à construire et à contribuer au serveur. Serveur qui a tous les endroits les plus célèbres de la saga, qui ont été recréés en suivant les descriptions des livres de Tolkien, ainsi que le décor des films.

Actuellement, la Terre du Milieu compte environ 30 000 blocs, qui forment une superficie de 870 kilomètres carrés, soit la même taille que la ville de Dallas, au Texas.

