La communauté liée aux jeux vidéo peut parfois être cruelle et assez toxique, mais parfois nous avons des cas qui valent la peine de se sentir comme un joueur. Grâce à la BBC, nous avons appris l’histoire de Meredith et Kylie Myers, deux sœurs séparées par un cancer malheureux et mortel qui a affecté cette dernière.

Meredith a subi sa perte comme toute personne qui perd une sœur / o et maintenant des années plus tard, elle a trouvé un moyen de rester en contact avec sa sœur Kylie. Il s’avère qu’en commandant les choses qui lui appartenaient, il a trouvé une Nintendo DS qui lui a été donnée pendant qu’il passait ses journées à l’hôpital.

Sur la Nintendo DS, il a trouvé son monde créé dans Animal Crossing et a décidé de continuer à prendre soin de lui pour honorer la mémoire de sa défunte sœur. Meredith dit que la couleur préférée de sa sœur était le jaune, et dans son monde à l’intérieur de la console, tout était de cette couleur, de sa maison aux fleurs et bancs.

Meredith, qui enseigne actuellement à Atlanta, aux États-Unis, continue de jouer régulièrement avec la Nintendo DS de sa sœur et prend soin de son île en Traversée d’animaux. “C’est un moyen très utile de gérer mon chagrin, cela me donne un lien avec lui et une distraction du monde réel”, a-t-il déclaré. BBC.

Foi en l’humanité restaurée. Ci-dessous, vous pouvez voir une partie de l’histoire passionnante:

