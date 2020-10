Ce milieu de gamme vient d’arriver sur le marché et vous pouvez désormais l’acheter à un prix attractif.

Le nouveau realme 7, qui a vu le jour il y a quelques jours à peine, peut être à vous pour seulement 174 euros dans sa version la plus puissante, celle fournie avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Cependant, il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit. Cette offre sera disponible le 11 novembre, date à laquelle le Journée des célibataires.

Ce que tu dois faire c’est ajoutez le realme 7 à votre panier aujourd’hui et achetez-le le jour spécifié.

Achetez le realme 7 au meilleur prix

Savoir plus: realme 7, test: c’est le téléphone de jeu de milieu de gamme le plus puissant

L’appareil chinois a une dalle IPS de 6,5 pouces et une résolution Full HD +. Sous son châssis se trouve l’un des processeurs de jeu de MediaTek, le Helio G95.

Vous serez en mesure de déplacer des applications exigeantes sans problème. Sa batterie, en revanche, atteint 5 000 mAh et a une charge rapide puissante de 30 W.

Ce realme 7 dispose également de 4 caméras arrière.

MediaTek Helio G95 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran Full HD Super IPS 6,5 pouces + 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec chargement rapide sur prise 30 W 3,5 mm, USB-C, NFC Savoir plus: Pour moins de 150 euros, il y a peu de meilleures options que ce smartphone