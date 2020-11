Luffy de One Piece.

Tout fan d’anime en général sait que le mangaka japonais Eiichiro Oda utilise un style très spécial pour caractériser le concept artistique de ses personnages dans One Piece.

À tel point que même certains critiques suggèrent qu’Eiichiro Oda ne peut pas dessiner. Mais rien n’est plus éloigné de la vérité, c’est simplement un style unique et différent qui, en grande partie, a contribué à faire de One Piece l’un des anime les plus populaires aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, un fan de One Piece voulait contribuer une touche différente du style d’art anime. Il a dessiné les personnages One Piece dans un style plus épique. Et on adore ça!

Un fanart de One Piece des plus créatifs

Ce jeune artiste, connu sous le nom de @ artsbykk31 sur Instagram, a dessiné le visage des personnages principaux de One Piece avec une touche très épique. Cela a été formidable.

Nous aimons beaucoup lorsqu’un artiste apporte son propre style à ces types de fanarts, de la même manière que cela s’est produit lorsqu’un artiste a conçu ce spectaculaire fanart de Monkey D.Luffy avec un concept artistique complètement différent de la version originale. Ne le manquez pas!

