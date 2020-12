L’engagement d’Apple envers l’accessibilité en tant que principe universel de la société de Cupertino est une marque d’identité. Désormais, il renforce encore cet engagement en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour les ordinateurs de bureau macOS et les appareils mobiles iOS.

Sur le web repensé, on peut trouver des outils de reconnaissance sonore disponibles dans iOS 14, mais aussi des touches d’action pour le nouvel iPhone 12. Grâce à ces touches, nous pouvons activer une action rapide en fonction du nombre de touches à l’arrière de l’iPhone. .

Bien sûr, nous trouverons plusieurs nouveautés intéressantes pour les utilisateurs d’ordinateurs Apple qui profitent des fonctionnalités d’accessibilité au quotidien. Bien que non officielle, la refonte coïncide avec la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée aujourd’hui 3 décembre.

Nouveau design sur le site Web d’accessibilité d’Apple

La refonte ne vient pas seulement au format web, Apple a souhaité partager une série de vidéos qui lui sont liées sur sa chaîne YouTube. Plus précisément, ceux de Cupertino ont partagé un total de 23 guides d’accessibilité. Pour le moment, ils ne sont disponibles que dans la version américaine, mais sûrement, elle s’étendra bientôt à d’autres langues.

Les caractéristiques du web offrent une meilleure interaction avec un nouveau format plus accentué dans chaque message. De cette façon, il est plus facile de suivre les publications et de différencier les différentes recommandations et guides qu’Apple ajoutera dans le futur.

Le nouveau site Web est basé sur quatre catégories: vision, mobilité, audition et cognitif. Chacun d’eux propose une série de recommandations et de guides pour utiliser un appareil Apple aussi facilement que possible, comme le rapporte Appleinsider.

Les accessoires jouent également un rôle clé dans l’accessibilité

Apple fournit à ses appareils des outils capables d’améliorer l’expérience utilisateur, aussi bien sur les principaux appareils -iPhone, iPad, Mac …- que sur le accessoires.

Un exemple de ceci est l’interaction de l’iPhone et AirPods, où nous pouvons utiliser les écouteurs comme source sonore dans une salle de conférence ou dans une salle de classe lorsque l’utilisateur a des problèmes d’audition.

L’écouteur émetteur il serait dans l’oreille de l’orateur, agissant comme un microphone, tandis que l’autre serait l’utilisateur ayant des problèmes d’audition pour écouter l’émetteur quelle que soit la distance.

L’article Voici comment les nouvelles options d’accessibilité pour iOS et macOS ont été publiées dans Explica.co.