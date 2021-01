Si vous avez un Xiaomi Mi 10 ou Mi 10 Pro, vous voudrez avoir cet étui.

Écrit par Carlos Rubio Mazas chez Xiaomi

Les housses sont l’un des accessoires les plus populaires pour les smartphones et un bon étui est essentiel. Ils ajoutent différentes couleurs à l’appareil, améliorent la prise en main du terminal et offrent bien sûr une protection supplémentaire. Car oui, avoir un mobile à 1000 euros sans coque est un grand risque et encore plus maintenant que beaucoup d’entre eux sont en verre.

Alors si vous êtes un amoureux des boîtiers et que vous possédez également un Xiaomi Mi 10 ou Mi 10 Pro, faites très attention à ce boîtier car en plus de protéger le terminal … protège également entièrement les caméras de ces terminaux.

C’est la meilleure coque pour votre Xiaomi Mi 10

L’un des problèmes avec la plupart des cas est qu’en effet, protéger les bornes mais laisser généralement la partie des caméras arrière exposée. C’est quelque chose que Xiaomi lui-même a voulu résoudre avec ces nouveaux boîtiers et c’est qu’en plus d’être élégants et de protéger le châssis de leurs appareils, ils couvrent également complètement la section caméra.

On les voit sur Youpin et ils coûtent à peine 49 yuans que le changement est d’environ 6 euros. Le meilleur de tous est que malgré leur prix, les coques sont d’une qualité exceptionnelle, idéales pour donner une touche unique et distinctive à notre smartphone.

Fabriqué en métal et cuir non seulement pour offrir une protection maximale mais aussi pour être élégant, Ces couvercles couvrent complètement la chambre terminale en laissant seulement les différentes lentilles du terminal exposées, ce qui est très utile lorsque l’appareil est laissé sur des surfaces dures.

Le boîtier pour le moment ne peut être acheté qu’en Chine mais contrairement aux autres accessoires et produits que nous vous apportons de Xiaomi, il ne fait aucun doute qu’il peut être acheté partout dans le monde grâce aux magasins d’importation comme AliExpress. Et c’est que pour ce prix, il n’y a pas de meilleur étui pour entretenir et chouchouter votre Xiaomi Mi 10.