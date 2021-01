Bien que le Nvidia Shield puisse être utilisé comme un centre multimédia grâce aux possibilités qu’offre Android comme système d’exploitation, nous ne pouvons pas nier que sa raison d’être réside dans les jeux vidéo. Et pour cette raison, celui qui se trouve être maintenant Compatible avec les manettes PlayStation 5 DualSense et Xbox Series X / S C’est une nouvelle remarquable.

Tous ceux qui sont utilisateurs d’un Nvidia Shield peuvent désormais accéder à la mise à jour la plus récente d’une machine qui via OTA reçoit la version 8.2.2 du firmware qui lui donne vie. Une mise à jour qui, avec la compatibilité avec les deux contrôles, également ajoute quelques améliorations notables.

Deux contrôles mieux qu’un

La dernière mise à jour qui apporte la version 8.2.2 de son logiciel, rend le Nvidia Shield compatible avec le DualSense de PlayStation 5 et le contrôleur de la Xbox Series X et Series S pour profiter des jeux de Google Play Store et de GeForce Now.

Sur la page Nvidia, ils fournissent également des instructions pour coupler correctement les deux contrôleurs après avoir démarré le couplage Bluetooth sur le Shield.

Pour DualSense de PS5: appuyez et maintenez PlayStation et le bouton Partager / Clip jusqu’à ce que le voyant clignote en bleu.

Pour XBox Series X / S: Maintenez le bouton de couplage enfoncé jusqu’à ce que le bouton Xbox clignote.

Avec cette mise à jour, le Nvidia Shield continue de fonctionner sous Android 9, bien qu’avec cette mise à jour viennent d’autres améliorations. C’est le cas de Patch de sécurité Android de décembre 2020, prise en charge de la domotique à l’aide de l’application Control4, prise en charge IR améliorée avec les récepteurs Denon et corrections de bogues.

Plus d’informations | Nvidia

