Ongle Version Android TV pour les processeurs x86 permet à quiconque de transformer un ancien PC en une Smart TV pratique. Avec les services et applications Google inclus, mais sans possibilité d’intégrer le Chromecast, du moins pour le moment.

Android est développé pour l’architecture ARM, bien que Google ait créé des versions pour les processeurs x86 de ce système d’exploitation (il existe même un projet qui l’adapte aux PC, Android x86). Ce que nous n’avions pas était un Version Android TV pour les processeurs de type CISC, une pierre d’achoppement qui a été sauvée par des développeurs indépendants. De cette manière, il est possible d’installer le système d’exploitation Google pour téléviseurs sur un PC, avec toutes les possibilités que cela comporte. Maintenant, il y a encore trop de bogues pour être 100% fonctionnel.

Des possibilités remarquables, bien que limitées dans le temps

Image de RIMI 2k17 (développeurs XDA)

La version x86 est une adaptation pour les processeurs PC développée par AmznUser444 Dev et publiée sur le populaire forum XDA Developers. La version est entièrement fonctionnelle et permet son installation sur un PC. Nécessite un processeur bicœur 64 bits avec une vitesse d’au moins 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, 64 Mo de mémoire vidéo et une résolution minimale de 1 280 x 720. Il est également recommandé de pouvoir vous connecter au téléviseur si vous voulez que l’Android TV x86 soit le lecteur, mais un écran d’ordinateur fonctionne également.

Étant donné que le développement est expérimental et que l’évolution a encore beaucoup à faire, cette version d’Android TV pour SoC x86 présente plusieurs problèmes. L’un des principaux est que Chromecast intégré ne fonctionne pas, l’un des avantages matériels notables d’Android TV. Il y a également des problèmes avec la lecture vidéo car il existe des applications natives pour ce système d’exploitation qui ne finissent pas de fonctionner, comme Netflix. Bien que, selon ceux qui l’ont essayé, la version de Netflix pour mobile puisse être installée, cela semble fonctionner.

Ce type de développement permet de profiter d’un PC un peu ancien, même si Windows offre probablement plus d’options de lecture qu’un Android TV adapté (et un Google TV est si bon marché qu’il ne vaut probablement pas la peine de se battre avec un vieux PC). Même ainsi, il s’agit toujours d’une avancée importante qui doit être suivie: vous pouvez télécharger le dernière ISO avec Android TV 9 Pie depuis la page du projet.

Via | Développeurs XDA

