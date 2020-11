Selon Robert Hallock, directeur technique du marketing d’AMD, c’est tout à fait normal que le milieu de gamme Ryzen 5000 (Ryzen 5600X) atteint des températures de jusqu’à 95 degrés lorsque vous travaillez à pleine charge, et que les modèles milieu de gamme (Ryzen 7 5800X) et haut de gamme (Ryzen 9 5900X et 5950X) atteignent le 90 degrés. Il assure que nous n’avons rien à craindre, puisque ces températures ils n’affectent pas la durée de vie des processeurs.

Je sais que cela peut sembler un peu étrange, d’autant plus qu’il est loin de correspondre au concept idéal de températures que de nombreux utilisateurs ont défini autour de 70 degrés en ce qui concerne les processeurs de bureau. Nous devons garder à l’esprit qu’en réalité il n’y a pas d’idéal unique des températures en ce sensÉtant donné que chaque architecture et chaque CPU a une conception spécifique et est fabriqué pour fonctionner avec des valeurs thermiques spécifiques.

Par exemple, un processeur basse consommation est conçu pour fonctionner à des fréquences plus basses et pour maintenir des températures plus basses, tandis que des processeurs hautes performances ils se concentrent précisément sur le contraire. En ce sens, Hallock a fait remarquer que nous devons changer notre façon de penser et que nous devons savoir faire la différence entre ce qui ne va pas et ce qui n’est pas «souhaitable». Cette marge de température élevée permet, selon l’exécutif d’AMD, que les processeurs Ryzen 5000 aient plus de marge lorsqu’il s’agit d’ajuster et de maintenir leurs fréquences maximales plus longtemps.

D’autre part, nous devons également garder à l’esprit que nous parlons de un scénario impliquant une charge complèteEn d’autres termes, ces températures “sont normales” lorsque le processeur travaille avec tous ses cœurs à 100%. C’est un détail très important dont nous ne sommes pas toujours conscients. Voir un Ryzen 9 5950X fonctionner à 70 degrés tout en déplaçant un jeu n’a aucune valeur réelle, car ledit jeu n’utilisera que 6 de ses 16 cœurs. Hallock parle d’un scénario où cette puce a les 16 cœurs fonctionnant à pleine charge.

Ryzen 5000 et températures maximales de fonctionnement: s’agit-il vraiment de valeurs normales?

Je crois personnellement que l’explication donnée par Robert Hallock a été un peu malchanceux. La nuance qu’il introduit quand on parle de charges de travail complètes, c’est-à-dire de températures élevées lorsque le Ryzen 5000 fonctionne à pleine charge, est correcte, car ce n’est pas la même chose d’avoir un processeur chargé à 30% avec un jeu que de fonctionner à 100 % avec un test synthétique.

Cependant, je pense que cela a généré un inconfort inutile en raison de la brièveté de son explication. La première chose à garder à l’esprit est que les températures qu’il a données sont les valeurs maximales de chaque processeur, c’est-à-dire le niveau au-dessus duquel une limitation thermique sévère se produirait, et que, évidemment, personne ne veut avoir à atteindre. Il est vrai que le CPU ajuste dynamiquement les fréquences, les augmentant lorsque les températures et la puissance le permettent, mais aussi les réduisant lorsque nous atteignons ces températures «indésirables».

Concernant la question de la durée de vie utile des processeurs fonctionnant à des températures aussi élevées, il est vrai que, tant qu’ils ne sont pas accompagnés de hautes tensions, son impact réel sur le cycle de vie du processeur ne devrait pas être important, mais qu’en est-il de ceux qui décident d’overclocker, d’augmenter les tensions et de penser que les températures à 90 degrés sont normales? Eh bien quoi ils pourraient finir par avoir de gros problèmes.

Je peux parfaitement comprendre qu’un Ryzen 5000 hautes performances avec 12 cœurs et 24 threads ou plus enregistre des températures élevées lorsque tous ses cœurs fonctionnent à pleine charge, en fait les Ryzen 9 5900X et Ryzen 5950X sont autour entre 80 et 90 degrés avec overclocking lorsque vous travaillez à pleine charge (accompagné d’un refroidissement liquide AIO de 280 mm), mais cela ne signifie pas que nous devons normaliser des températures de 90 ou 95 degrés de cette manière. Oui, les deux sont conformes aux spécifications thermiques de chaque puce, mais ils marquent une limite que nous ne voulons pas (et ne devrions pas) atteindre.