Personnes à proximité est une fonctionnalité optionnelle qui a été ajoutée à Telegram dans la version 5.15, il y a près d’un an. Son objectif est trouver des personnes à proximité qui recherchent également quelqu’un avec qui discuter. Lors de son utilisation, votre emplacement exact ou votre numéro de téléphone n’est pas révélé à d’autres personnes.

Au lieu de cela, il indique à quelle distance vous êtes, bien qu’il y ait un problème: les données affichées sont trop précises, montrant les compteurs qui vous séparent. Ainsi, avec une simple triangulation, il est possible déterminer l’emplacement précis d’une personne visible dans Personnes à proximité.

Trop de précision

Personnes à proximité est une fonctionnalité de télégramme qui vous invite à démarrer une conversation avec, comme son nom l’indique, des personnes à proximité. C’est une fonction optionnelle et désactivée par défaut, avec laquelle vous pouvez trouver des profils de personnes Telegram à proximité.

Pour utiliser cette fonction, il vous suffit d’utiliser le menu Télégramme et de saisir Personnes à proximité. Cela vous montrera les profils dans votre environnement qui l’ont activé, et vous pouvez démarrer une nouvelle conversation avec l’une de ces personnes. En outre, vous pouvez rendre votre profil visible pour qu’il apparaisse à d’autres personnes à la recherche de contacts dans le voisinage.

Le problème, comme Ahmed a pu l’expliquer sur son blog, c’est que la distance à laquelle se trouve chaque profil est indiquée trop précisément, avec une précision d’un mètre. Il est donc relativement facile d’exploiter le système pour déterminer avec une relative précision où se trouve chaque utilisateur visible.

Plus précisément, il suffit se déplacer physiquement vers trois points différents et notez les coordonnées et la distance de cette personne, puis entrez lesdites données dans Google Earth. Le point d’intersection des trois cercles correspond à l’endroit où se trouve cette personne. De plus, si vous souhaitez enregistrer la promenade, vous pouvez tout faire depuis chez vous, en utilisant des applications pour simuler l’emplacement.

Trianguler l’emplacement, comme dans les films hollywoodiens

Ahmed commente sur son blog qu’il a signalé un problème similaire à LINE avec sa propre version de discussions à proximité il y a quelques années et qu’il a reçu la récompense de 1000 $ du bug tracker. J’ai essayé la même chose avec Telegram, mais la réponse a été négative: “Les utilisateurs de personnes à proximité partagent intentionnellement leur position, et elle est désactivée par défaut. Il est prévisible que dans certaines circonstances, il sera possible d’obtenir la position exacte d’une personne.”

Dans la ligne fine qui sépare le bogue de la fonctionnalité, la vérité est que rendre votre profil visible n’indique pas que potentiellement d’autres personnes peuvent savoir où vous êtes exactement. On peut soutenir que le but de la fonction est discuter avec des personnes à proximité et ne révéler l’emplacement exact de personne, qui est plus un effet secondaire qu’une fonction qui semble intéresser les utilisateurs (enfin, s’ils le souhaitent, vous pouvez le partager dans le chat, par exemple).

Quoi qu’il en soit, rendre cette triangulation plus difficile ou impossible serait relativement facile– Il suffirait de réduire la précision ou d’être plus vague dans les données présentées, en indiquant des plages telles que «moins de 10 mètres», «moins de 100 mètres» et autres au lieu du chiffre exact. Nous verrons s’il y a des changements dans le futur.

