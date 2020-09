Les chercheurs ont interrogé les propriétaires de chats pour déterminer quel type de propriétaire de chat ils sont, en fonction de leur position sur les habitudes de chasse féline.

Les gens vont du fait d’être à l’aise avec les chats qui tuent des animaux sauvages ou se sentir responsables des animaux que leurs animaux tuent.

Quel type de chat êtes-vous? Découvrez maintenant.

Les gens affirment souvent qu’ils sont soit une «personne de chien», soit une «personne de chat». C’est juste un moyen facile de dire que vous aimez les uns sur les autres, je suppose, mais la science a récemment pesé sur le sujet et a décidé qu’il y avait vraiment des chats … en fait, il y a cinq types de chats, et vous pouvez utilisez leurs critères pour déterminer lequel vous êtes.

Par conséquent, avant d’entrer dans les détails, il est important de noter que ce n’est pas comme un quiz BuzzFeed ou autre. Pour les chercheurs, l’endroit où vous vous situez dans la hiérarchie des chats dépend de votre confort avec votre chat qui sort et tue d’autres animaux. Ouais, c’est un peu une étude bizarre, mais allons-y et voyons si nous pouvons apprendre une chose ou deux.

La recherche, qui a été publiée dans Frontiers in Ecology and the Environment, est basée sur la prédation par les félins domestiques des animaux sauvages. Si vous êtes un propriétaire de chat qui garde vos animaux à l’intérieur en tout temps, vous n’appartenez à aucune catégorie. Vos chats mangent dans un plat et ne chassent pas les oiseaux pendant leur temps libre et c’est parfaitement normal, mais vous ne faites tout simplement pas partie de cette étude.

Pour ceux qui permettent à leurs chats d’être des animaux «d’intérieur / extérieur» ou strictement extérieurs, la question de savoir quels animaux votre animal chasse est un problème sérieux. Vous ne pensez peut-être pas que l’oiseau ou le tamia occasionnel qui finit par mourir à votre porte a un impact sur l’environnement, mais considérez le grand nombre de chats domestiques faisant la même chose.

Comme le notent les chercheurs, un chat ne tue pas beaucoup d’autres animaux. Ils attrapent un oiseau, une souris ou un lézard ici et là et c’est à peu près tout. Multipliez ce nombre par environ 10 millions de chats de compagnie et vous commencez à voir où les choses peuvent devenir incontrôlables.

Sur la base des résultats d’une enquête auprès des propriétaires de chats au Royaume-Uni, les propriétaires de chats appartiennent à l’un de ces cinq groupes:

Gardiens consciencieux: Les propriétaires d’animaux qui se sentent responsables des animaux que leurs animaux tuent.

Protecteurs concernés: Les propriétaires de chats qui sont plus inquiets que leurs chats soient blessés pendant la chasse.

Bailleurs de laissez-faire: Les personnes qui ne surveillent pas les habitudes de chasse de leurs chats et ne s’en soucient pas vraiment.

Gardiens tolérants: N’aime pas le fait que leurs chats chassent, mais ne faites rien pour l’arrêter.

Défenseurs de la liberté: Ceux qui croient que même les chats de compagnie ont le droit de chasser et de tuer leurs proies comme s’ils étaient sauvages.

En tant que propriétaire de deux chats, je peux affirmer que je n’entre dans aucune de ces catégories parce que mes chats ne quittent jamais la maison. Et, sur la base du fait qu’ils paniquent à chaque fois qu’une porte est ouverte, ils ne veulent pas non plus quitter la maison. Je pense que nous sommes tous les deux satisfaits de notre arrangement.

