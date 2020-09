La première étude scientifique est sur le vaccin controversé contre le coronavirus que la Russie a approuvé il y a quelques semaines.

L’autorisation d’utilisation d’urgence précoce a suscité de nombreuses critiques de la part des experts dans le domaine, la Russie n’ayant fourni aucune preuve que le médicament expérimental est sûr et qu’il fonctionne comme prévu.

L’étude d’essai de phase 1/2 a été publiée vendredi dans une revue de bonne réputation, offrant les premières données concernant son efficacité et sa sécurité.

L’une des controverses les plus importantes sur le nouveau vaccin contre le coronavirus jusqu’à présent cette année vient de Russie, car le pays a approuvé son premier et unique vaccin candidat pour une utilisation d’urgence il y a quelques semaines sans publier aucune étude scientifique qui pourrait fournir des preuves que le médicament fonctionne réellement. Les rapports de l’époque indiquaient que le pays aurait pu être plus intéressé à gagner cette première étape de la course au vaccin COVID-19 et à montrer au monde la puissance de la communauté scientifique russe. La Russie a déclaré que les vaccinations commenceraient en même temps que la phase 3 de la recherche, et a révélé plus tard qu’elle négociait des accords de vaccins avec d’autres pays.

Les chercheurs n’ont pas tardé à rejeter la nouvelle, car le pays n’avait fourni aucune preuve que ses vaccins étaient sûrs ou efficaces. Dans les semaines qui ont suivi, d’autres rapports ont révélé que la Chine avait également lancé des campagnes de vaccination d’urgence pour trois candidats vaccins COVID-19 qui avaient atteint les essais de phase 3. La différence entre les deux pays est que les entreprises chinoises ont partagé les premiers résultats des essais en cours de route, montrant que leurs médicaments expérimentaux ont fonctionné comme prévu.

La Russie a déclaré qu’elle publierait éventuellement les résultats des premières études, et le premier article sur le vaccin est enfin arrivé. La recherche montre que le médicament fonctionne comme prévu, induisant une réponse immunitaire qui pourrait prévenir l’infection au COVID-19. Les vaccins candidats que la Russie a utilisés ont fourni à la fois des anticorps neutralisants et une réponse des lymphocytes T, le type de protection à deux volets que d’autres candidats vaccins ont également montré. Les chercheurs conviennent que cet essai de phase 1/2 présente diverses limites et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour répondre à toutes les questions en suspens.

L’étude semble livrer les mêmes conclusions que des recherches similaires menées aux États-Unis, en Europe et en Chine. Outre le vaccin russe, nous avons au moins six médicaments en phase 3, dont les trois candidats vaccinaux chinois mentionnés ci-dessus. Les pays occidentaux sont probablement plus familiers avec les pionniers de la phase 3 qui sont en test aux États-Unis, en Europe et dans d’autres pays. Il s’agit des candidats vaccins Moderna, Pfizer / BioNTech et AstraZeneca / Oxford.

Les premiers résultats de la Russie ont été publiés sous forme d’évaluation par les pairs dans une revue respectée, The Lancet. Les médecins ont conclu que leur candidat vaccin, qui se décline en deux versions différentes pour répondre à différentes régions de Russie, a fourni la réponse attendue chez les 76 patients qui ont été inclus dans les essais limités de phase 1 et de phase 2. Les volontaires étaient âgés de 18 à 60 ans et ils n’ont développé aucun effet indésirable grave. Les réactions les plus fréquentes étaient des douleurs au site d’injection, de la fièvre, des maux de tête, de l’asthénie et des douleurs musculaires et articulaires. Ces effets secondaires étaient légers et transitoires, ce qui semble être conforme aux recherches d’autres études.

Tous les patients ont développé des anticorps et des réponses des lymphocytes T, note l’article.

«Ces résultats de deux études ouvertes, de phase 1/2 non randomisées sur un vaccin COVID-19 hétérologue de rappel par injection basé sur les vecteurs adénoviraux recombinants rAd26-S et rAd5-S montrent que le vaccin est sûr, bien toléré et induit de fortes réponses immunitaires humorales et cellulaires chez 100% des participants en bonne santé », ont déclaré les chercheurs.

L’étude fait également référence aux études précliniques sur des primates non humains que les scientifiques ont menées. Ces données n’ont pas été publiées, mais les scientifiques affirment que le vaccin a montré que «des réponses immunitaires humorales et cellulaires robustes ont été déclenchées chez des primates non humains, offrant une protection contre l’infection par le SRAS-CoV-2». De plus, le vaccin a montré «une protection à 100% dans un modèle létal de provocation par le SRAS-CoV-2 chez des hamsters immunodéprimés. Aucune amélioration de l’infection dépendante des anticorps n’a été observée chez les animaux vaccinés et stimulés par le SRAS-CoV-2. »

S’il n’y avait pas l’approbation d’urgence du vaccin, la recherche russe se lirait comme n’importe quelle autre étude précoce sur le vaccin contre le coronavirus. Moderna a été critiqué pour la manière dont il a produit les premières données de la phase 1, tandis que d’autres ont également remis en question les données d’Oxford issues des essais précliniques. C’est ce qu’apporte la transparence de la recherche sur les vaccins.

Ce n’est pas le cas pour le vaccin russe, de sorte que le document demandera encore plus d’examen de la part d’experts dans le domaine. Les limites de l’étude que les chercheurs russes décrivent sont également importantes à noter:

Les limites de nos études incluent la courte durée du suivi (42 jours), l’inclusion de volontaires masculins uniquement dans certaines parties de la phase 1, le faible nombre de participants (n = 76) et l’absence de vaccin placebo ou témoin. Malgré la planification de recruter des volontaires sains âgés de 18 à 60 ans, en général, notre étude a inclus des volontaires assez jeunes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer le vaccin dans différentes populations, y compris les groupes d’âge plus âgés, les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents et les personnes appartenant à des groupes à risque. Les participants à ces essais de phase 1/2 seront suivis jusqu’à 180 jours après la vaccination initiale.

Au contraire, l’étude indique que le médicament est sûr et qu’il déclenche une réponse immunitaire. Rien ne garantit cependant que les essais de phase 3 prouveront que le vaccin est efficace. Les données devraient au moins apaiser certaines inquiétudes de la part des personnes qui ne font pas confiance aux vaccins ou qui remettent en question la rapidité des essais sur le COVID-19. Un sondage récent a montré que les deux tiers des Américains ne sont pas disposés à se faire vacciner contre le coronavirus à la suite des récents développements, mais 44% des répondants ont déclaré qu’ils voulaient simplement attendre de voir si les médicaments fonctionnent avant d’être vaccinés.

Compte tenu de la manière dont la Russie a annoncé son premier vaccin contre le coronavirus, il faudra peut-être un certain temps avant que le public ne fasse confiance au médicament. Des rapports ont récemment indiqué que plus de 50% des médecins russes ne croient pas que le vaccin russe est sûr et efficace. Les enseignants russes ne sont pas non plus ravis du vaccin. Ces deux catégories de personnes, ainsi que l’armée, sont parmi les premières à avoir accès à la drogue russe. Le vaccin ne sera obligatoire que pour le personnel militaire.

