La technique de dessin au crayon est l’une de celles utilisées en dehors de l’illustration numérique sur laquelle les fans ont tendance à parier maintenant, cependant, il y a beaucoup de talent dans ce dessin réalisé par un fan chargé de couleurs de ces deux spéciaux Pokémon. Nous vous expliquons pourquoi vous n’aimeriez pas tomber sur un Steelix.

Une palette stratégique de couleurs et de contrastes saisissants, entre les bleus verts et les oranges complète l’harmonie de la composition qui respecte tous les équilibres du dessin, ainsi que la biologie du Ho.oh et Lugia. Le premier, un Pokémon de type feu et le second de type psychique, tous deux introduits dans la deuxième génération et tous deux puissants Pokémon volant que les fans aiment toujours garder en comparaison en raison de leurs similitudes. Et est-ce que lorsque vous voyez cette version réaliste de Hitmonchan et Hitmonlee, vous ne pouvez pas le sortir de votre tête.

J’ai peint Ho-Oh vs Lugia, en utilisant des aquarelles et des crayons de couleur de pokemon

Même si Ho-oh c’est un Pokémon oiseau et Lugia c’est une sorte de Dragon tous deux sont inspirés d’animaux légendaires et cela fait que ce dessin prend des dimensions incroyables d’intensité, en plus d’une technique de dessin, de proportions et de couleurs impeccables. C’est un artiste débutant dans le monde du dessin autodidacte, mais sans aucun doute un grand avenir professionnel l’attend, plein de belles couleurs.

