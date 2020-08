La star de Alfa Romeo il n’a pas particulièrement brillé ces derniers mois. On pourrait dire que Covid a réduit l’autorité de la maison mère italienne mais en réalité la crise est venue prématurément et a commencé avec la chute drastique des ventes de la Giulia qui n’a pas connu le succès mérité.

Dans les années à venir, le groupe automobile Made in Italy espère révolutionner les choses avec les conseils du PDG Carlos Tavares. L’objectif sera de rivaliser sur un pied d’égalité avec des géants internationaux du calibre Audi, BMW et Mercedes qui, malgré la pandémie, ont su se démarquer sur un marché hétérogène et en constante évolution. Découvrons ensemble quels peuvent être les futurs plans de développement de l’entreprise.

Alfa Romeo: un tournant est nécessaire pour réaliser une révolution

Des tentatives sont en cours pour améliorer le segment haut de gamme du marché Alfa Romeo. Un geste qui verra une intervention parallèle dans le cadre de la marque Maserati. Le prochain business plan comptera plusieurs nouveautés dont pour le moment on ne sait rien.

Le but ultime sera d’utiliser une rivalité commerciale qui place le serpent au même niveau que BMW, Mercedes et Audi. Nous parlons de fabricants qui, au fil des ans, ont toujours su se distinguer dans le segment Pro du marché automobile. Leurs solutions sont complètes et en phase avec le temps. Les trois Allemands, en effet, peuvent se vanter d’aménagements très variés sur mesure pour une multiplicité de clients et de groupes sociaux. La même voiture, en fait, est disponible en différentes versions, ce qui plaît aux clients qui peuvent avoir beaucoup de choix.

Pour le moment, l’Alfa Romeo milanaise ne peut compter que sur deux modèles pour une comparaison qui semble vraiment inégale. Les différences de ventes sont toutes là et elles sont vraiment embarrassantes.

En vue d’une nouvelle stratégie de marché, l’écart entre les maisons allemandes et italiennes pourrait se réduire. Pour le moment, ce n’est qu’un espoir car il reste à voir.