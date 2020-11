Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cyberpunk 2077 a été sur toutes les lèvres de ce dernier semestre, tant pour les accusations de craquement envers les travailleurs de CD Projekt Red, ainsi que des retards dans la livraison de son prochain gros match.

Nous avons maintenant la nouvelle qu’une “version” de Cyberpunk 2077 Cela arrivera plus tôt et c’est une parodie pornographique. Le même Rafał Jaki, directeur commercial de CD Projekt Red a tweeté à propos de la parodie et a plaisanté: «Je suppose que l’imitation est la plus haute forme d’éloge?

Je suppose que l’imitation est la plus haute forme d’éloge? pic.twitter.com/h1S8gnsaxe – Rafal Jaki (@GwentBro) 27 novembre 2020

Dans le passé, des jeux d’entreprise comme Le sorceleur Ils ont également eu leurs propres parodies de films pour adultes, mais avec des noms plus explicites comme “The Bitcher”. Nous ne savons pas grand chose avec certitude sur cette nouvelle parodie, bien que la publicité montre qu’elle contient de la VR et du 8K.

