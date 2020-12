Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Mauvaise nouvelle pour les fans de Fortnite viens de Jeux épiques. En 2021, il n’y aura pas Coupe du monde, ni aucun événement en personne. Bien qu’au moins le Série Champion Fortnite il suivra son cours en 2021. COVID-19 n’a pas fini de ruiner cette année et ruine déjà la suivante.

L’information a été publiée dans un communiqué d’Epic Games, où ils ont également donné plusieurs nouvelles. La principale raison pour laquelle ces événements en face à face n’ont pas lieu est l’insécurité qui continue de provoquer le COVID. De même, comme nous l’avons déjà dit, la FNCS continue, même si elle cherche également à standardiser ce tournoi pour qu’il devienne des trios dans un proche avenir.

Ils pensent également que les modes de notation et les formats de classification vont changer, recherchant ainsi quelque chose de plus stable. La FNCS Chapter 2 – La saison 5 débutera le 4 février. Également Jeux épiques travaille à créer plus de tournois hebdomadaires et de coupes de créateurs.

