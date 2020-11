Les fuites ne s’arrêtent pas chez OnePlus et la spéculation sur un troisième terminal pour mars 2021 s’ouvre.

Il n’y a pas si longtemps, OnePlus sortait un téléphone par an et laissait tous ses abonnés ravis de son rapport qualité-prix. Au fil du temps et de plus en plus de succès, la société chinoise a redoublé d’efforts et a commencé à lancer plusieurs gammes de terminaux par an, atteignant différentes gammes de marché, comme nous l’avons vu avec la gamme Nord.

La perte de l’essence qui rendait OnePlus spécial par rapport à d’autres entreprises n’a pas plu à tout le monde, mais beaucoup d’autres l’ont fait, donc le débat sera toujours là. Quoi qu’il en soit, pour la prochaine livraison du téléphone de la société encadrée dans la série 9, la tendance à la hausse pourrait réapparaître après des spéculations selon lesquelles on verrait trois nouveaux terminaux arriver sur le marché.

OnePlus 9, 9E et 9 Pro

Le OnePlus Series 9 devrait arriver plus tôt que d’habitude l’année prochaine, la même stratégie que d’autres fabricants tels que Samsung appliqueront. Au début, on s’attendait à ce que d’ici mars nous ayons à notre disposition le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro, deux terminaux que nous connaissons déjà beaucoup, mais une nouvelle fuite suggère qu’ils auront un autre frère, le OnePlus 9E.

Les informateurs bien connus Max Jambor a publié un tweet dans lequel il laisse entendre que la société travaillerait sur une troisième variante de la série 9, mais ce qui n’est pas indiqué, c’est si cela sera plus cher ou moins cher que les deux autres options déjà confirmées. . Ce sera probablement l’option la moins chère mais, nous le répétons, ce n’est toujours pas confirmé.

Cette nouvelle fuite dont OnePlus a souffert est la énième que nous voyons cette année en ce qui concerne les nouveaux appareils, ce qui n’a pas du tout bien répondu à la société. En fait, suite à la fuite complète du OnePlus 9 Pro, la firme a ouvert une enquête pour clarifier ce qui s’était passé.

En tout cas, ce qui est indéniable, c’est que OnePlus est dans la tendance évidente de lancer de plus en plus de produits sur le marché et, au final, ils devront faire une vidéo comme avec Xiaomi pour expliquer tous les mobiles de l’entreprise.