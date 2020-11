Les deux consoles vendent plus d’unités, dans plus de pays, que n’importe quelle Xbox précédente.

La nouvelle génération est là. La Xbox Series X et la Xbox Series S ont débarqué dans les magasins du monde entier le 10 novembre, et avec elle Microsoft ouvre une nouvelle ère de consoles. Mais ce n’est pas juste une autre version, du moins pour ceux de Redmond. Et, selon Phil Spencer, il s’agit de la la plus grande première de l’histoire de la Xbox.

Merci d’avoir soutenu le plus grand lancement Xbox jamais réalisé, Phil SpencerA travers Twitter, le responsable de la marque affirme que le lancement de Xbox Series X et S elle a été plus grande que n’importe laquelle de leurs consoles à ce jour: “Merci d’avoir soutenu le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox”, déclare Phil Spencer. “Dans 24 heures plus de nouvelles consoles ont été vendues, dans plus de pays que jamais. Nous travaillons avec les magasins pour réapprovisionner le plus rapidement possible. “

“Tu [los usuarios] vous continuez à nous montrer que la puissance connective des jeux est plus important que jamais », conclut l’exécutif. Sans donner de chiffres exacts, comme la société de Redmond en a l’habitude, les propos de Phil Spencer reflètent un grand lancement pour Xbox Series X et S, avec une vue plus optimiste que dans la génération précédente. En fait, Spencer a récemment évoqué la situation difficile de la marque après le lancement de la Xbox One et le départ de Don Mattrick, une situation très différente de celle qui se présente actuellement pour la marque.

De même, le responsable de Microsoft a également déclaré ces jours-ci que ventes initiales de leurs consoles dépendra uniquement de la rapidité avec laquelle elles parviendront à reconstituer leur stock, revendiquant une très forte demande pour elles. Si vous n’avez pas réussi à vous procurer l’une de ces consoles, ou si vous êtes curieux de mieux les connaître, dans notre analyse de la Xbox Series X et S, vous pouvez voir tout ce que ces machines offrent.

