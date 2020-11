Il a été fait attendre quelques jours, mais, enfin, Playstation 5 est désormais disponible en Espagne. Moment dont la société a profité pour promouvoir le lancement avec style avec “ Unlimited Access ”, un court métrage mettant en vedette de nombreuses célébrités du monde du divertissement, de l’humour et du sport dans notre pays où elles apprécient les nouvelles fonctionnalités de la machine Sony. Bien sûr, Ibai ou Rubius ne manque pas et, même, des figures de la stature de David Broncano, Josep Pedrerol, Marc Gasol, Joaquín Reyes ou Michelle Jenner, parmi tant d’autres noms …

Ce court métrage créé en collaboration entre Playstation Espagne et les studios Noob, tourne autour de Rubius, qui a été invité avec Mangel pour tester la nouvelle PlayStation 5. Cet événement est en fait un voyage à l’intérieur de la console c’est mettre de côté ses nouveautés les plus remarquables ainsi que certains des visages les plus connus de notre pays. Nous avons Pedrerol qui parle de téraflops, Joaquín Reyes joue Alloy, Santiago Segura tourne un film Ratchet and Clank, Grissom fait des effets audio spatiaux, des expériences haptiques DualSense, et ainsi de suite avec de nombreuses autres fonctionnalités et des invités célèbres.

Quoi qu’il en soit, au-delà d’un formidable morceau promotionnel de PlayStation 5, avec ce court métrage, Playstation Espagne montre très bien connaître l’environnement dans lequel elle évolue. Il utilise certains des visages les plus populaires du divertissement et d’Internet dans notre pays pour se positionner du côté des fans et les faire participer au lancement de la nouvelle console.

Savoir plus: Résolvez le mystère de la porte secrète de Demon’s Souls pour PS5

Playstation 5 est maintenant disponible en Espagne avec d’excellents jeux de lancement comme Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ou Demon’s Souls, ainsi que ceux à venir. Bien qu’il partagera des jeux avec PS4 pendant quelques années.