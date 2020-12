Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pour cette édition des Game Awards, les organisateurs ont décidé de donner une voix aux fans et de voter avec la catégorie Player’s Voice, qui permet à la communauté de choisir son jeu préféré de 2020. Cela dit, il semble que certains n’étaient pas satisfaits de la façon dont le choses, car apparemment le vote a été piraté.

Ce qui se passe, c’est que le prix Player’s Voice en est déjà à son troisième et dernier tour. Dans ce DOOM Eternal; Fantôme de Tsushima; Enfers; Marvel’s Spider-Man: Miles Morales et The Last of Us: Part II se disputent la préférence du public.

Dans le cas où vous l’avez manqué: ce sont les nominés pour GOTY et d’autres catégories aux Game Awards 2020

Si vous allez voir les résultats maintenant, vous verrez que Ghost of Tsushima a 100% des voix. C’est une situation qui n’est pas possible, car il y a quelques heures The Last of Us: Part II dominait avec 44% des voix, tandis que Ghost of Tsushima avait 33% de la préférence du public.

Tout comme le vote à 9h35

Donc, tout indique que quelqu’un a décidé de modifier le site Web des Game Awards 2020 pour tenter de donner à Ghost of Tsushima une victoire unanime. Ceci car il est impossible qu’aucun des autres jeux n’ait de votes; surtout depuis The Last of Us: Part II avait un avantage considérable.

Voici à quoi ressemble le vote de 13h30

Le hack n’a pas été confirmé et n’est qu’une théorie

Maintenant, il est important de noter que personne n’a confirmé qu’il s’agissait bien d’un hack. Jusqu’à présent, les organisateurs des Game Awards 2020 n’ont pas déclaré avoir été piratés. Nous n’avons trouvé personne non plus tenu responsable de ce fait.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Qui aimeriez-vous remporter le prix Player’s Voice? Dites le nous dans les commentaires.

Les Game Awards auront lieu le jeudi 10 décembre. Suivez ce lien pour plus de nouvelles liées à l’événement.