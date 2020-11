L’expression qui correspond le mieux à cette situation, pour refléter ce moment, pourrait être «c’était trop beau pour être vrai». Depuis cinq ans, Google autorise le stockage illimité de photos dans son cloud Photos, mais cela a pris fin. Ou plutôt, cela prendra fin car l’annonce est datée du plus redouté: Juin 2021.

Bien sûr, tout ce qui est hébergé dans Google Photos d’ici à ce moment-là continuera d’être autorisé et disponible. Au-delà de ce délai, tout ce qui dépasse 15 Go de stockage de photos en ligne signifie que nous devrons passer par votre passerelle de paiement. Comme le dirait Switch, “ou Google One, ou autoroute”.

Termine un fabuleux lustrum sans limites

Google a déjà fait une démarche similaire il y a quelque temps, en coupant le téléchargement illimité de ses photos en “Qualité Originale” à tous ses utilisateurs. Quelque chose qui plus tard a également coupé pour les utilisateurs du Google Pixel. Depuis, sur Google nous n’avions qu’un espace de stockage illimité pour les photos de «haute qualité». Traduit: avec compression mais à peine perceptible. Compressé, après tout.

La limite de téléchargement de fichiers de 15 Go de Google correspond également au stockage gratuit de tous les types de fichiers sur Google Drive. 15 Go sera donc la limite de Google pour tous ses services à partir de juin 2021. Il reste environ six mois afin que nous devions passer par l’un des plans de paiement de Google pour son service photo, sauf si nous préférons opter pour un service concurrent.

Cependant, les photos que nous téléchargeons sur Google Photos compressées n’occupent pas autant qu’on pourrait le penser. Google lui-même estime que pour remplir 15 Go, nous aurions besoin d’environ trois ans de notre vie. Bien sûr, si nous sommes à 80% du public estimé pour cela. Si notre taux de génération de photos est élevé et que nous sommes dans les 20% restants, les 15 Go d’espace libre nous dureront beaucoup moins.

Google prétend que Nous n’aurons rien à faire d’ici le 1er juin 2021. Mais si nous voulons calculer le temps qu’il faudra pour remplir les 15 Go qui commenceront à compter à partir de zéro à partir de ce jour-là, Google a activé un site Web qui nous aidera à estimer quand nous manquerons d’espace.

Rappelons-nous le coût mensuel (ou annuel) dont ils disposent et le stockage qu’ils fournissent aux utilisateurs qui les embauchent:

100 Go: 1,99 € par mois ou 19,99 € par an 200 Go: 2,99 € par mois ou 29,99 € par an 2 To: 9,99 € par mois ou 99,99 € par an.

