Aujourd’hui, le 9 novembre, est une journée très spéciale pour les fans de tireurs compétitifs. Le roi du genre, le premier jeu de tir à se généraliser dans le monde et dont les suites spirituelles restent des références compétitives à ce jour. Counter-Strike 1.0 fête ses 20 ans depuis que Valve l’a acheté et lancé sur le marché.

Le jeu de tir était à l’origine un mod pour Demi vie, développé par Minh Lee et Jess Cliff, qui a fait circuler une version bêta populaire qui a fait circuler Internet en 1999. Puis en 2000, Valve, qui à l’époque n’était pas aussi puissante qu’elle ne l’est maintenant, a décidé d’acheter l’IP et de la lancer encore plus dans la célébrité.

Cette première version officielle de CS il a amené tous les moyens qui sont désormais classiques, comme désamorcer la bombe ou sauver des otages. De même, l’immense communauté de moddeurs qui aimaient le jeu vidéo a également commencé à créer ses propres classiques tels que le Gun Game ou les cartes «surf».

Beaucoup de choses ont changé Offensive mondiale de Counter-Strike (ce dernier), même si l’essence reste la même et est actuellement l’un des distributeurs de billets les plus essentiels pour Valve, avec 20 millions d’acteurs uniques en Vapeur au cours du dernier mois, c’est toujours plus d’actualité. nous l’espérons CSGO recevoir un certain type de contenu pour cet anniversaire spécial.

