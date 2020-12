Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Apparemment, l’avenir sera des godes ou ce ne sera pas, ou du moins cela le reflète un peu CD Projekt Red dans Cyberpunk 2077. VG24 / 7 a découvert que dans le jeu du monde ouvert, il y a beaucoup de godes dans le décor et l’ornementation du jeu. Et beaucoup d’entre eux ne sont pas là où on les trouverait normalement, comme dans une chambre ou une salle de bain, mais au milieu des bars, sous l’eau dans les stations-service inondées et sur les bureaux de grandes entreprises.

Cela, comme ils l’expliquent, pourrait être dû au fait que lors de la création d’un jeu vidéo de cette ampleur, vous devez réutiliser certains éléments qui sont utilisables par le joueur (dans le sens où vous pouvez les démonter et utiliser leurs pièces pour construire d’autres choses, ils ne sont pas mal pensés) et ceux-ci ou plutôt les ressources de l’entreprise pour définir un certain nombre d’objets de ce type sont limitées.

Ce serait comme le cas de les fromages de Skyrim, qui étaient partout. Ici à Night City, ils semblent être les godes ceux qui volent la proéminence de la mode en 2077.

Le même ne me surprendrait pas, que la vision de l’avenir qu’il a CD Projekt Red et qui projette dans sa superproduction Cyberpunk 2077, être avec une débauche sexuelle, à laquelle nous ne sommes pas habitués.

Pillin pillin

