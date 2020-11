Windows 10 fonctionnera-t-il sur M1, le premier des nouveaux SoC d’Apple avec lesquels ils disent au revoir à Intel? C’est la question à un million de dollars, que dont la réponse peut avoir une relation causale avec le succès, ou son absence, du pari de ceux de Cupertino d’utiliser leurs propres jetons. Et, maintenant qu’il semble pleinement démontré que les performances de ces intégrées sont plus qu’à la hauteur de la tâche, la clé pour de nombreux utilisateurs sera la compatibilité.

Contrairement à la croyance de certains, que j’ai pu lire dans les forums et sur les réseaux sociaux, Apple n’a aucun problème avec l’idée de voir Windows 10 fonctionner sur M1. En fait, et comme nous vous l’avons déjà dit il y a quelques jours, leur position est exactement le contraire. La balle est dans le camp de Microsoft, selon l’ingénierie Apple, puisqu’ils auraient fait tout le nécessaire, et c’est Microsoft qui doit se déplacer maintenant pour apporter son système d’exploitation aux nouveaux ordinateurs Apple.

Quoi qu’il en soit, alors que les ingénieurs de Microsoft avancent à cet égard, si telle est la volonté de Microsoft, il y a des utilisateurs qui ont décidé de ne pas attendre, et utilisant leurs connaissances, ont commencé à faire les premiers tests pour voir si Windows 10 peut être utilisé sur M1. Et nous avons une percée à cet égard, car il y a déjà une personne, Alexander Graf, qui l’a réalisé, comme on peut le lire sur son compte Twitter.

Pour y parvenir et, encore mieux, pour le partager avec le reste de la communauté, responsable de ce succès a été basé sur QEMU, l’émulateur open source populaire qui, bien que cela ne soit pas si bien connu de la plupart, possède également des fonctions de virtualisation. Et c’est sur cette base qu’il a travaillé pour développer un patch pour QEMU, que vous pouvez trouver ici, et qui vous permettra d’utiliser la version ARM de Windows 10 sur M1, ainsi que diverses distributions Linux.

Lors de ses tests, Alexander Graf a exécuté Windows ARM64 Insider Preview via Hypervisor.framework et, en le corrigeant pour utiliser les fonctionnalités de virtualisation de QEMU, il a pu “ atteindre des performances quasi natives ”. en exécutant le code du système d’exploitation directement sur le processeur du système hôte, le Mac avec ARM. De cette manière, les performances de Windows 10 sur ARM pourraient tirer pleinement parti des capacités du SoC d’Apple.

Il y a encore du travail à faire, et Des entreprises comme Parallels ont déjà déclaré travailler sur la compatibilité avec le processeur Apple M1., ce qui suggère que les nouveaux propriétaires de Macbook auront bientôt plus d’options logicielles. Il reste maintenant, oui, à attendre les hypothétiques mouvements de Microsoft pour rendre Windows 10 possible sur M1 avec un support officiel. Cela arrivera-t-il jamais? Et, dans ce cas, et comme un lecteur l’a rappelé il y a quelques jours, en profiteront-ils pour améliorer le traducteur d’applications de x86 vers ARM pour obtenir une performance comme Rosetta 2? Ce serait, sans aucun doute, sensationnel.