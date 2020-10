Apple atteint le chiffre symbolique d’un milliard d’iPhones 13 ans après son arrivée sur le marché.

L’impact d’Apple sur l’univers des smartphones est incontestable. Chaque année, des millions d’utilisateurs attendent avec impatience leurs nouveaux modèles pour se les procurer, quels que soient les changements ou les innovations qu’ils apportent.

La pomme mordue marque la tendance de l’année que cela nous plaise ou non.

Par conséquent, le fait que la firme de Cupertino soit l’une des marques les plus précieuses et les plus recherchées au monde, et que les iPhones soient vendus comme des petits pains, n’est pas non plus contesté.

Savoir plus: Le message de Huawei à Apple pour son iPhone 12 “obsolète”

En ce sens, le bien connu et respecté analyste Neil Cybart a déclaré qu’il y avait déjà plus d’un milliard d’iPhones actifs dans le monde, depuis Apple aurait déjà atteint le chiffre remarquable le mois dernier.

Un exploit exceptionnel

Tant que les données publiées par Cybart sont vraies, Apple n’aurait pris que 13 ans pour atteindre le «milliard» américain de ventes. Comme nous le voyons dans le graphique supérieur, 2015 et 2016 ont été ses années d’or, environ 250 millions de ventes annuelles.

L’image montre également un rebond ces dernières années qui devrait être encore plus important avec iPhone 12 qui viennent de sortir.

Savoir plus: L’iPhone 12 Mini pourrait être un succès et une partie de la faute serait Android

Un succès basé sur la fidélité

Vous avez sûrement entendu l’expression “une fois que vous avez essayé l’iPhone, il n’y a plus de retour en arrière” à plusieurs reprises. Sa véracité peut être remise en question, mais la vérité est que la plupart des Les utilisateurs de téléphones Apple sont toujours fidèles. Cela signifie que la grande majorité des acheteurs n’essaient plus la marque pour la première fois, mais plutôt Ils mettent à jour un modèle plus ancien.

Comme on le voit dans ce graphique, depuis le premier iPhone en 2007, de plus en plus de propriétaires d’iPhone ont décidé de renouveler leur mobile pour un autre d’Apple, atteignant plus de 80% des ventes totales en 2019. L’échelle était inclinée en faveur des déjà propriétaires d’iPhone à partir de 2017 et depuis lors, la tendance n’a cessé d’être plus évidente.

La conclusion que nous pouvons tirer à cet égard est que la masse sociale appleadic est épaisse mais il croît à un rythme de plus en plus lent.

Cependant, une fois que vous connaissez de première main les avantages et les vertus de leurs produits Il a du mal à voler et à expérimenter avec les téléphones des autres.

En fin de compte, celui de “Une fois iPhone, toujours iPhone” …