Tandis que Sony et Microsoft ils nous bombardent de nouveaux matériels et logiciels, Nintendo préfère dériver. Le Big N a été assez calme sur l’avenir de la Commutateur, et il semble que ce silence se prolongera encore un peu car ils n’ont rien d’important à partager pour le moment.

Dans une récente interview avec Polygone, Doug Bowser, Président de Nintendo d’Amérique, a révélé qu’il n’était pas prévu de donner des informations sur Metroid Prime 4, Bayonetta 3 ou la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, pour l’instant.

«Vous avez suivi Nintendo assez longtemps pour savoir qu’au fur et à mesure que nous progressons avec un jeu, et nous pensons que le moment est venu, nous partagerons plus de détails avec la communauté sur où nous en sommes en développement. Pour le moment, je n’ai rien à dire sur aucun de ces jeux. “

Diverses rumeurs suggèrent que la suite attendue de BOTW Il pourrait faire ses débuts à un moment donné en 2021, avec le son “Nintendo Switch Pro”. En parlant de ce dernier, Bowser Il en a également parlé et ici vous pouvez découvrir ce qu’il a dit.

La source: Polygone

