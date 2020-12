Diane et King, les péchés des sept péchés capitaux

Dans The Seven Deadly Sins, certains membres de l’équipe ils forment un excellent couple, certains d’entre eux sont Diane et King, des personnages directement liés à leur passé. À l’heure actuelle, ce sont de très bons amis et sont unis chaque fois qu’ils le peuvent pour se protéger les uns les autres.

L’histoire intéressante des deux attire beaucoup d’attention et c’est une bonne raison pour n’en faire qu’un spin-off. En fait, un fan d’ArtStation nommé Darlee Urbiztondo a recréé Diane et King dans un affiche fictive incroyable avec un style artistique plein de détails de peinture classiques. Dans l’image suivante, vous pouvez voir comment le résultat a été.

Les sept péchés capitaux: Diane et le roi – Illustration x

Darlee urbiztondo

Bien que ce ne soit pas une peinture en tant que telle, on dirait qu’il a été peint avec les mains. Cependant, cela n’enlève rien à l’artiste, car ce style d’illustration a attiré l’attention de nombreux adeptes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir à quoi ressemblerait Escanor dans la vraie vie.

