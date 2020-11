Genos de One Punch Man utilisant sa capacité de combat

Genos est un personnage très intéressant, un androïde qui essaie de se dépasser de plus en plus pour devenir aussi puissant que Saitama. Au fil du temps, nous avons pu connaître exactement le détails de la conception dudit personnageEh bien, l’une des grandes choses à propos de ce héros est que son apparence conserve un visage humain et un corps de robot. En fait, de son cou vers le bas, c’est une couleur de plomb avec des grilles où vous pouvez voir comment l’énergie à l’intérieur brille, et c’est quelque chose qui le rend unique.

Considérant que Genos est l’un des personnages les plus aimés de la franchise, un fan de DeviantArt nommé JenZee a fait un illustration étonnante de lui. Ce fan art a des caractéristiques très frappantes en raison du fait que le style artistique est complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués.

Ce fan art de Genos vaut la peine d’être colorié dans une peinture de votre maison

Ensuite, nous vous laissons l’image pour que vous puissiez voir comment cela s’est passé merveilleuse œuvre d’art numérique.

Genos de One Punch Man – Fanart x JenZee

Apparemment, l’artiste a décidé d’opter pour une récréation avec détails similaires qui pourraient être obtenus avec de la peinturecar l’ombrage et les autres parties de l’illustration sont très adoucis et minimes. En outre, diverses parties du corps de cette refonte ont des dimensions différentes et lui donnent un aspect encore plus frais. N’oubliez pas qu’il existe de nombreux autres grands fan arts de ce personnage, même une version réaliste.

