Il y a quelques mois, Sony et Microsoft ont lancé leurs nouveaux systèmes PlayStation 5 et Xbox Series X | S. Alors que la console Sony a bien fonctionné dans le monde entier, elle a attiré l’attention au Japon car elle a vendu si peu d’unités. Bien que ces faibles ventes soient attribuées à une mauvaise distribution, la vérité est que les chiffres sont si alarmants qu’il est même accusé que Sony ne prenne pas le marché japonais avec suffisamment d’importance, ce pour quoi il pourrait le regretter plus tard.

Après avoir publié un rapport qui a généré une controverse, le chercheur Hideki Yasuda, de l’ACE Research Institute vient de publier un nouveau rapport pour GamesIndustry.biz (publié en anglais par l’utilisateur de ResetEra SinCityAssassin) dans lequel il fonde les raisons pour lesquelles il a exprimé que Sony il reléguait le marché japonais.

Parmi certains points figuraient le lancement de la PlayStation 4 (qui s’est produit plus tard au Japon), la censure des jeux au contenu orienté vers le public japonais, le manque de narration en japonais de l’événement de révélation de la PlayStation 5, peu d’inventaire de PlayStation 5 pour Japon et jusqu’à ce que le bouton change pour confirmer et annuler.

Certains utilisateurs japonais ont pris cela comme un signe clair que Sony reléguait le marché japonais en donnant la priorité à l’américain, une centralisation qu’ils visaient après l’annonce du déménagement du siège social aux États-Unis. Dans l’ensemble, ce qui précède a incité plusieurs utilisateurs de la région à se sentir «désespérés» quant à la présence de Sony dans le pays de l’Est.

Trouver: un projet Ape Escape, l’une des adresses IP Sony emblématiques au Japon, n’a apparemment pas abouti.

La marque PlayStation perd sa présence au Japon

Un autre point intéressant fait par Yasuda est que les dernières versions des consoles Sony sont de moins en moins fortes au Japon et à titre d’exemple, la PlayStation 5, qui, tout comme prévu, avait des ventes initiales si faibles qu’elles étaient encore inférieures à celles qui avait la PlayStation 4 à sa première, qui à son tour était inférieure à la PlayStation 3. Selon l’ACE Research Institute, le peu plus de 240 000 unités vendues de PlayStation 5 à sa 6e semaine sur le marché japonais (selon Les estimations de Famitsu) “sont de loin les plus basses de l’histoire des consoles de salon PlayStation”.

Bien que Yasuda reconnaisse qu’une grande partie de l’activité consoles de Sony est concentrée aux États-Unis, il souligne également l’importance de ce marché au Japon, largement dominé par Nintendo Switch.

Image: Famitsu (via GamesIndustry.biz)

Malgré le fait que Sony ait réitéré qu’il continue de maintenir son intérêt pour cette région, force est de constater que ses actions révèlent le contraire et que l’analyse quantitative révèle que “Sony ne prend pas le Japon au sérieux”, selon l’ACE Research Institute et met en garde que, si ça continue comme ça, les ventes finales de la PlayStation 5 seraient même la moitié de celles de la PlayStation 4 et que la marque PlayStation est en “déclin décisif” et que Sony “le regretterait”.

«Nous pensons toujours que Sony (SIE) continuera à ignorer ces points. Cependant, vu la situation actuelle, dans laquelle Sony n’a pas réussi à distribuer suffisamment de PS5 au Japon pour les achats de fin d’année, nous ne pouvons pas nous empêcher d’être profondément préoccupés par le marché de la PlayStation au Japon », a déclaré Yasuda.

Dans le cas où vous l’avez manqué: les rapports indiquent que Sony arrêtera plusieurs modèles de PlayStation 4 au Japon.

Le manque d’intérêt de Sony pour le Japon affecterait leurs études

Ces informations concordent avec les informations selon lesquelles Sony perdait également de l’intérêt pour ses studios de développement internes, qui se concentrent sur le marché japonais, tels que SIE Japan Studio. Selon des sources, Sony réduirait la force créative de cette étude, et il a même été mentionné que le contrat de nombreux développeurs n’avait pas été renouvelé, ce que l’on pense être dû au fait que des jeux doivent être produits qui non seulement se vendent bien en Japon.

Curieusement, à la fin du mois de décembre, nous avons signalé le départ de certains créatifs importants de Sony, en particulier Teruyuki Toriyama, producteur au SIE Japan Studio qui a travaillé sur Demon’s Souls et Bloodborne, et le créateur de Silent Hill, Keiichiro Toyama, qui a également travaillé au SIE Japan Studio. . Heureusement, les deux créatifs continueront à travailler dans l’industrie, le premier dans sa propre société de développement, tandis que Toyama a fondé un nouveau studio avec 2 créatifs de haut niveau qui ont curieusement travaillé chez SIE.

Pensez-vous que Sony se désintéresse du Japon? Selon vous, qu’est-ce qui est dû aux faibles ventes de la PlayStation 5 dans cette région? Dites le nous dans les commentaires.

La PlayStation 5 a fait ses débuts le 12 décembre 2020 dans certaines régions et une semaine plus tard, elle a atteint le reste du monde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

