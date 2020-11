Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La version numérique de la nouvelle console Microsoft, la Xbox Series S Cela a peut-être tenté ceux qui n’envisagent pas d’acheter un téléviseur 4K pour tirer le meilleur parti de la grande console ou qui veulent simplement quelque chose de moins cher. Cependant, les rumeurs sont désormais assez inquiétantes et pourraient vous faire dépenser plus d’argent en accessoires.

Un utilisateur qui a reçu l’une des consoles S publiées sur Reddit que la console numérique n’a 364 Go de stockage utilisable. Les 512 Go d’origine de la console sont réduits à ce chiffre par la taille de son micrologiciel et des applications préinstallées.

Apparemment, les utilisateurs qui souhaitent installer de nombreux jeux sur leur console devront investir dans un stockage externe pour la console, car avec les dernières normes de poids dans les jeux vidéo et avec les nouvelles que le Call of Duty: Black Ops Cold War pèsera 250 Go, les perspectives pourraient ne pas être encourageantes.

Rappelons-nous que la plus grande console, la Xbox Series X, dispose de 825 Go disponibles à partir de son SSD de 1 To et la PlayStation de Sony est de 825 Go au total, bien que la quantité de mémoire disponible finale reste à dire.

