Lowi Elle a presque complètement renouvelé son offre tarifaire le 1er novembre, même si le tarif le plus simple était resté inchangé. Maintenant, comme nous avons pu le savoir dans Engadget Mobile, le Vodafone OMV également améliorera ce taux, mais pas tous.

C’est le tarif des appels à 0 centimes par minute (et 18 centimes pour l’établissement des appels), qui comprend 4 Go pour 6,95 euros. Ce taux restera inchangé pour les nouvelles embauches, mais celles clients qui l’avaient déjà, ils recevront automatiquement un augmentation gratuite de gigaoctets pour toujours.

Plus précisément, ce taux aura 7 Go cumulés à vitesse maximale pour les clients actuels, 3 Go en plus de ceux officiellement inclus. Et bien que les gagnants soient informés par SMS que l’amélioration entrera en vigueur le 1er décembre, en réalité ils le sont déjà appliquer les avantages d’aujourd’hui.

UNE récompense pour les clients les plus fidèles, ce qui frappe pour inhabituel qu’il soit de les voir dans des fourchettes de prix plus serrées, bien qu’un tarif similaire soit depuis longtemps disponible chez Simyo. D’autres opérateurs, qui ont récemment également amélioré ces tarifs, incluent 5 Go dans le cas de Digi ou ios (et avec des appels illimités). Le reste de la compétition est toujours de 4 Go pour des boîtiers comme Amena et Pepephone.

