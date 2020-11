Le jeu vidéo Ubisoft propose un traçage de rayons et une résolution 4K dans la nouvelle génération de graphiques.

Il y a quelques jours à peine, Watch Dogs Legion est sorti dans le monde entier par Ubisoft, l’aventure d’action furtive dans le monde ouvert qui nous confronte à une société militaire dangereuse dans une ville de Londres dystopique, mais ce n’est qu’à la présentation des nouvelles cartes Radeon RX 6000 que la société de gala et Microsoft lui-même ont profité de l’occasion pour montrer le jeu fonctionnant sur Xbox Series X avec lancer de rayons et résolution 4K.

Watch Dogs Legion parie sur Xbox Series X pour 4K et 30 ipsLa vidéo de Watch Dogs Legion sur Xbox Series X a suscité de grandes attentes parmi les fans en attente de la première de la nouvelle génération, soulignant le grand bond en avant qu’elle représente par rapport à la version Xbox One X mais … et si on la compare avec la Version PC et premiers modèles de la carte GeForce RTX 3080? Un amateur spécialisé dans ces conflits nous fait éclaircir en combinant des images du jeu sur PC avec la bande-annonce présentée il y a quelques jours à peine par Ubisoft.

Si vous l’avez sur Xbox One, il sera mis à jour gratuitement, en préservant vos jeuxAprès avoir fourni des détails sur la résolution et le FPS des jeux Ubisoft sur PS5 et Xbox Series, il a été confirmé que Watch Dogs Legion fonctionnera avec une résolution 4K et 30 images par seconde sur la console Redmond la plus puissante. La vidéo montre un résultat assez uniforme entre le PC et la Série X, avec quelques détails plus définis dans la version compatible et le RTX 3080. Évidemment, nous devrons attendre la version finale de Watch Dogs Legion dans la nouvelle génération pour pouvoir faire mieux comparaisons, mais c’est un bon aperçu de ce à quoi on peut s’attendre avec ces titres du premier lot, adaptés de la génération actuelle aux nouvelles consoles de cycle.

Si vous êtes curieux de savoir comment se déroule le jeu, n’hésitez pas à consulter notre revue Watch Dogs Legion en utilisant la version Xbox One X comme référence. Le jeu étant maintenant en magasin, Ubisoft a de grands projets pour étendre l’expérience, à partir de Décembre avec un prometteur mode multijoueur ce qui nous donnera l’occasion d’explorer Londres en compagnie de nos amis. En ce qui concerne le DLC, la présence du protagoniste des Watch Dogs originaux a forcé l’équipe d’Ubisoft Toronto à réécrire l’histoire de Watch Dogs Legion afin qu’Aiden Pierce s’intègre bien dans le scénario du jeu vidéo.

