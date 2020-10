Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le lancer de rayons est l’une des plus grandes promesses de la prochaine génération de consoles. Malheureusement, il s’agit d’une fonctionnalité visuelle qui sera absente de l’un de leurs titres de lancement. Nous le disons depuis qu’il a été confirmé à LEVEL UP que Demon’s Souls manquera de raytracing sur PlayStation 5.

LEVEL UP a récemment eu l’occasion d’interviewer Gavin Moore, directeur créatif de Demon’s Souls et membre de SIE Japan Studio, sur divers éléments du jeu. Bien entendu, l’un des sujets abordés était la section graphique.

En interrogeant Gavin sur la mise en œuvre du lancer de rayons dans Demon’s Souls, la création a clairement indiqué que, bien que le contraire ait été annoncé au début, il s’agit d’un élément absent de l’exclusivité de PlayStation 5.

«Nous n’implémentons pas réellement le lancer de rayons dans Demon’s Souls. Ce n’est pas parce que nous ne pouvions pas ou parce que la PlayStation 5 ne pouvait pas le faire, elle est pleinement capable de le faire », a déclaré Moore.

Bien que cette nouvelle en déçoive certainement plus d’un, la réalité est que Moore pense que Demon’s Souls n’a pas besoin de lancer de rayons pour bien paraître. D’autant plus qu’il y aura 2 modes visuels différents qui offriront des options aux joueurs.

Pourquoi n’y a-t-il pas de lancer de rayons dans Demon’s Souls?

Maintenant, la question est de savoir si la PlayStation 5 peut être lancée par rayons et qu’elle aurait pu être implémentée dans Demon’s Souls, pourquoi la laisser de côté? Comme expliqué par Moore, c’était une décision qu’ils ont prise car c’était quelque chose qui était en dehors de leur idéal initial du projet. De plus, il y a un certain coût de mise en œuvre et ils ont préféré prioriser d’autres éléments.

“C’est comme toute autre amélioration graphique, il y a un coût [por implementar raytracing]. Si nous avions implémenté le lancer de rayons dans le jeu, cela voudrait dire que nous aurions dû laisser quelque chose de côté. Le temps consacré au développement de jeux est limité.

Lorsque nous avons commencé le développement, nous ne savions pas qu’il y aurait du lancer de rayons dans le jeu, donc ce n’était pas dans notre vision d’origine. Nous voulions nous concentrer sur les paramètres et l’apparence des personnages. Tout s’éclaire en temps réel avec des ombres en temps réel », selon les mots de Moore.

Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Auriez-vous aimé que Demon’s Souls ait le lancer de rayons? Dites le nous dans les commentaires.

Demon’s Souls arrive sur PlayStation 5 le 12 novembre. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici.