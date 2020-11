Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Les ordinateurs portables qui ressemblent à des consoles portables existent depuis quelques années maintenant, mais nous en avons maintenant un qui ressemble beaucoup à un Commutateur Nintendo, mais avec la polyvalence qu’un PC peut offrir. Il s’agit de Aya Neo, un ordinateur de poche de la marque chinoise GOUVERNANTE.

Cette console / PC a des composants AMD, avec un processeur AMD Ryzen 5 4500, une carte graphique Vega 6 intégrée, 16 Go de RAM DDR4 et jusqu’à 1 To de stockage. L’appareil, bien qu’il soit inférieur aux consoles de nouvelle génération en puissance, a 1,1 téraflops, presque le même que le Nintendo Switch.

le Aya Neo a commencé à vendre en Chine le 6 novembre, mais ils ont déjà annoncé que des plans de vente à l’étranger sont en cours. L’hybride entre consoles et PC aussi dispose d’un écran tactile IPS de 7 pouces ce qui le rend assez confortable lors de l’utilisation des fonctionnalités de Windows 10.

Son prix à l’étranger serait 600 $ pour la version 512 Go et 690 $ pour la version 1 To. En bas, vous pouvez voir Aya Neo courir Horizon Zero Dawn et Sekiro, malgré ses fonctionnalités pas si puissantes.

