La mort est un sujet tabou mais cette application vous permet de dire adieu à ce monde.

Parler de la mort nous cause toujours des scrupules et c’est l’un de ces sujets que nous essayons d’éviter à tout prix. Le plus courant est que nous essayons de vivre notre vie sans trop penser à ce qui va se passer quand nous ne serons plus là car, sinon, le tourment peut prendre le dessus sur nos esprits et nous conduire à des situations désagréables.

Bien que, qu’on le veuille ou non, le moment viendra. Tôt ou tard, nous devrons faire face à la tâche désagréable de faire un testament et de laisser nos biens les plus précieux à qui nous croyons les mériter.

L’idée est que tout est parfaitement scellé pour éviter les différends et la paperasse inconfortable.

En regardant les choses d’un autre point de vue, vous êtes certainement nombreux à vouloir dire au revoir aux personnes que vous appréciez d’une manière différente.

Ne pas pouvoir dire au revoir à toute la famille et les amis que nous chérissons Comme on le voudrait, cela peut devenir un casse-tête et il existe une application qui veut faciliter ce processus à l’extrême.

Soit dit en passant, tout ce à quoi nous pouvons penser pour nos funérailles peut également être personnalisé.

Je pars, le testament sur ton smartphone

La première idée qui vient à l’esprit quand il s’agit de faire un testament c’est aller chez un notaire. Mais que se passerait-il si c’était aussi simple que de télécharger une application? C’est ce que nous proposent les développeurs de I Leave.

Cette application nous permet sauver un adieu pour toutes ces personnes qui comptent pour nous grâce à une méthodologie très simple.

Ils doivent d’abord sélectionnez deux ou trois confidents qui sera en charge de recevoir la notification en cas de décès et, à travers eux, les messages que nous avions précédemment enregistrés dans l’application seront envoyés.

L’objectif est que vous ayez à portée de main un outil qui vous permette laissez un adieu assuré à vos proches au-delà des aspects juridiques.

Vous n’avez besoin de créer la liste des personnes que vous souhaitez que vos messages atteignent en cas de résultat malheureux.

Cela peut sembler trouble, mais c’est certainement une façon personne n’est laissé sans votre adieu.

Une autre caractéristique intéressante est que I Leave vous permet laisser des demandes écrites pour que le jour de votre mort les confidents n’aient pas à prendre des décisions lourdes telles que la crémation, les détails de l’enterrement, le type de cérémonie, les fleurs … L’application garantit que cette information que vous seul connaissez et qu’il ne sera transmis aux confidents que lorsqu’ils certifieront votre mort.

À ce moment, l’application enverra automatiquement toutes les demandes et dédicaces aux personnes sélectionnées.

Ceux qui reçoivent le message ne seront pas pris entièrement par surprise, puisqu’ils informé qu’ils ont été ajoutés à une liste cela les avertira de votre mort.

S’ils le souhaitent, ils peuvent évidemment se désinscrire, mais ce serait un petit bâton à l’honneur de votre mémoire.