Une nouvelle folle est apparue à l’improviste pour nous remonter le moral ce lundi, ce mois et même toute l’année. Peu de choses ont la capacité de nous surprendre et de nous exciter comme le nouveau découvertes astronomiques et en ce 2020, nous avons enfin eu un moment à célébrer: des scientifiques européens et américains ils ont trouvé des signes de vie sur Vénus.

En plus de cette découverte étonnante, ils ont découvert que il est très probable que la deuxième planète du système solaire – par ordre de distance – pue la foudre.

« Il est possible que nous ayons trouvé des signes de vie dans les nuages ​​de Vénus », a commenté le professeur Jane Greaves, de l’Université de Cardiff, lors d’une conférence de presse virtuelle dans laquelle, net, il ne pouvait même pas cacher l’émotion.

La raison de cette joie est que les scientifiques croient avoir découvert des traces d’un gaz appelé phosphine (PH3) dans les nuages ​​de notre planète voisine.

Et avec quoi mangez-vous ou pourquoi si excité? Eh bien, il s’avère que phosphine (PH3) qu’ils ont trouvé à la surface de Vénus est un gaz qui, sur Terre, est produit par microorganismes qui vivent dans des environnements sans oxygène. «Cela ouvre la possibilité que nous détections des organismes vivants dans les nuages ​​de Vénus», a célébré le professeur Jane Greaves.

Dans des conditions normales – nous ne savons pas comment cela fonctionne sur notre planète voisine – ce gaz incolore est inflammable et a une forte odeur d’ail ou similaire à poisson en décomposition. Brut.

L’importance de cette découverte sur Vénus

Les conditions de Vénus Ils sont pour le moins extrêmement compliqués.

Bien qu’elle soit plus éloignée du Soleil que Mercure, la planète rocheuse nommée d’après la déesse de l’amour a la température la plus élevée de tout le système solaire. En plus du caloron mentionné qui dépasse 470 degrés Celsius, il a une pression atmosphérique équivalente à 1600 mètres sous la mer. En d’autres termes, il était incompatible avec toutes sortes de vies connues.

Cependant, comme expliqué par les scientifiques européens et américains qui ont présenté ce matin à la Société royale d’astronomie, il est possible que certains microbes se soient échappés de la surface et se soient réfugiés dans les nuages ​​acides de Vénus.

Bien qu’il existe d’autres méthodes chimiques pour produire de la phosphine, la quantité trouvée dans Vénus c’est des milliers de fois plus élevé que prévu et ne pourrait s’expliquer, disent-ils, que par des processus biologiques.

Les célébrations sont nombreuses – il suffit de regarder les scientifiques sourire lors de la conférence de presse – mais en studio, ils sont un peu prudents. Bien qu’ils admettent publiquement que la présence de phosphine c’est une indication de microorganismes de chambre, ils ont dit: « La détection de PH3 n’est pas une preuve solide de vie, seulement d’une chimie anormale que nous ne pouvons pas expliquer ».

Qui sont ces scientifiques qui viennent de le briser?

Eh bien, comme nous le disions, la présentation du Société royale d’astronomie Elle a été réalisée par le professeur Jane Greaves de l’Université de Cardiff, mais l’étude a impliqué toute une série d’autres scientifiques du monde entier.

Ils ont travaillé avec des télescopes situés à Hawaï et ont complété les informations avec d’autres situés au Chili, exploités par des spécialistes des Amériques, d’Europe, du Japon et d’autres pays d’Asie. De nombreux scientifiques qui ont publié cette étude dans la revue ont participé à la conférence de presse de ce lundi 14 septembre. Astronomie de la nature.

Le meilleur de tout? Certaines phrases ont été jetées à propos de cette découverte en Vénus que tu retournes Cependant, nous restons avec celui qui a dit William Bains, expert de Sciences planétaires et atmosphériques du MIT.

Voir sur YouTube

«Il y a deux possibilités. Le premier est une réaction inconnue que la phosphine crée sur Vénus. Le deuxième, le plus excitant, c’est que ça pourrait être la vie », a-t-il déclaré.

Voulez-vous lire l’étude complète? C’est publié ICI.