Tout au long de l’histoire, les astronomes ont identifié plus de 4000 exoplanètes en orbite autour d’autres étoiles, mais seules quelques planètes “ voyous ” flottent à travers la galaxie sans trouver d’étoile à appeler chez elles. Mais maintenant, les scientifiques de Observatoire astronomique de la Université de Varsovie, ils ont trouvé le petite planète “ voyou ” de la Voie lactée découverte à ce jour, bien moins que la masse de la Terre, retrouvée errante dans l’espace sans orbite autour d’une étoile.

On sait, avec cette nouvelle, Pluton doit être très jaloux, cette petite étoile a été surnommée la planète ‘OGLE-2016-BLG-1928’. Au lieu de cela, les astronomes continuent de se demander si le géant de l’anneau est réellement une planète. Cependant, après la découverte, les astronomes étudient si la nouvelle planète, pCe pourrait être un petit monde rocheux comme la Terre.

Cependant, l’étude de ces planètes “ rebelles ” est presque impossible, car aucune planète n’a sa propre lumière, et comme elle n’est pas en orbite près d’une étoile, elle aussi manque de lumière proche refléter. Ce sont des planètes si sombres, qu’en fait, elles sont difficiles à détecter, elles ne peuvent être identifiées que par une technique traditionnelle appelée «microlentille gravitationnelle».

Un million d’années-lumière

Cette technique consiste à faire Attention et observez l’espace depuis le premier plan, puis croisez les doigts pour qu’une étoile passe dans le même alignement, de telle sorte que plus l’étoile passe près, plus grandes sont les chances de vousn meilleure livraison.

Le fait est que, selon les experts, en observant en permanence une seule étoile, il faudrait attendre un million d’années pPour qu’une planète “ voyou ” passe dans le même alignement et voit le microamplification de la lumière du soleil.

«Lorsque nous avons vu cet événement pour la première fois, il était clair qu’il devait être causé par un objet extrêmement petit. Nous pouvons dAttendez-vous à ce que la planète ait une étoile à environ huit unités astronomiques. (Une unité astronomique est la distance moyenne entre la Terre et le soleil, également appelée 93 millions de miles) », affirme le chercheur Rafael Bachiller, auteur de l’étude.

Nouveaux systèmes planétaires

L’étude, publiée dans la revue scientifique rigoureuse “ Astrophysical Journal Letters ”, est basée sur des données collectées à partir d’autres études surre des planètes et des microlentilles «voyous». Fabriqué par la fin de tTélescope spatial Kepler, qui à lui seul a détecté plus de 2500 exoplanètes. Ils redoubleront donc d’efforts pour en savoir plus sur les systèmes planétaires de la galaxie, y compris le nôtre.

Selon ‘El Mundo’, jusqu’à présent, le projet a permis la détection de nombreuses variations de luminosité des étoiles, qui peuvent être dues à de multiples causes telles que: variabilité intrinsèque, présence d’étoiles compagnons ou de systèmes planétaires, etc. Bien entendu, le projet recherche également des phénomènes de microlentille.

En plus des planètes “ voyous ”, d’autres obobjets flottant dans l’espace au cours des derniers mois, notamment le passage d’un astéroïde dont la trajectoire risquait de heurter la Terre, ainsi que 24 planètes considérées comme potentiellement “Super habitables”.

