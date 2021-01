Mario Kart est l’une des sagas qui continue de retenir l’attention de tous les utilisateurs qui tentent de trouver des raccourcis et des moyens de surmonter ce qui est sans aucun doute l’un des scénarios les plus emblématiques de la marque: Chemin arc-en-ciel. L’une des œuvres les plus mémorables de la franchise est Mario Kart Wii, un titre qui, bien qu’il préserve l’essence des autres jeux de la marque, présente de nettes différences par rapport aux autres pour le simple fait de proposer deux raccourcis complexes dans ledit scénario.

Cela fait 13 ans depuis la première de Mario Kart Wii, mais rien n’a empêché le streamer ArthurMKW celui qui a trouvé l’un des secrets ou raccourcis les mieux gardés à ce jour. L’importance de sa réalisation est qu’il a utilisé le chemin alternatif susmentionné sans altérer le travail original avec le logiciel. Bien sûr, il a été enregistré dans une vidéo pour la postérité, en plus d’être couronné à la Liste MKWRS, site Web qui rassemble les enregistrements les plus importants à ce jour dans Mario Kart Wii.

Le résultat? Franchement spectaculaire pour tous ceux qui choisissent Senda Arcoiris comme circuit pour démontrer leur talent et réduire le temps sur la piste. En mode contre-la-montre, ArthurMKW a pu réduisez la minuterie à rien de plus et à rien moins de 2: 14: 677 minutes, jusqu’à 10 secondes de moins que le dernier utilisateur qui a tenté de battre le record.

Bien entendu, pour faire le tour, il faut une certaine habileté et maîtrise aux commandes de Mario Kart Wii. Comme on peut le voir dans la vidéo, ArthurMKW se retourne au début de la course, utilisant instantanément un champignon pour se tenir debout sur une balustrade et de là sauter dans une zone très proche de la fin de la carte, vous faisant gagner quelques secondes. L’astuce en question n’est utilisée qu’une seule fois en raison de la difficulté à le faire correctement.