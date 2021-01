Bien que cela fasse quelques jours depuis plusieurs partisans de Donald Trump se sont emparés du Capitole de Washington, la chose est encore de couleur fourmi aux États-Unis. Ils arrêtent à peine des gens qui, sans devoir ni craindre, sont entrés dans l’un des lieux les plus importants du pays voisin, comme le type qui a volé le lutrin et le gars qui apparaissait habillé en buffle, mais un nom plutôt étrange a également retenti, Punisher.

Et qu’est-ce que le Punisher et Marvel ont à voir avec tout cela?

Oui, comme ils l’ont lu. Il s’avère que ce personnage merveilleux et le favori de tous ceux qui aiment les histoires les plus sombres de cette maison d’édition, était présente lors des manifestations du 6 janvier, mais pas de la manière dont l’entreprise aurait souhaité.

Imaginez à quel point tout cela a atteint cela à partir de ce jour, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux demandent à supprimer le logo.

Punisher au milieu des manifestations à Capitol Hill

Il s’avère que divers groupes de manifestants ont adopté le bouclier Punisher au fil des ans; vous savez, le crâne sur fond noir. Cependant, il a été récemment remarqué lors de marches comme celles du mouvement Blue Lives Matter et bien sûr, celles qui ont eu lieu ces derniers jours au Capitole, mais apparemment, tous sont emportés par l’histoire fictive de l’anti-héros de la bande dessinée.

Comme vous vous en souviendrez, dans les bandes dessinées, il nous dit que Frank Castle –Comme ce personnage est réellement appelé– c’est un ancien marin. Mais au-delà de cela, divers auteurs ont indiqué très clairement à de nombreuses reprises que ce n’est pas un héros; en réalité, tout d’abord ils lui présentent toujours un meurtrier poussé par la vengeance, mettant cela au-dessus du patriotisme et du sens du devoir qu’il avait en servant son pays.

Selon ScreenRant, le Punisher lui-même dans les bandes dessinées a grondé la police pour avoir porté son logo, indiquant très clairement qu’elle n’a rien à voir avec le devoir de protéger et de servir, mais cela ne l’a pas empêchée d’apparaître sur les uniformes des policiers et des soldats, ainsi que lors des dernières mobilisations que nous avons vues aux États-Unis, mais pas

Qu’est-ce que le personnage a à voir avec tout cela?

La semaine dernière, des photos sont apparues de diverses personnes à Capitol Hill avec des logos Punisher sur des T-shirts, des sacs à dos et des chapeauxLa plupart de ces dessins présentaient le crâne bien connu sur le drapeau des États-Unis. Après le chaos qui s’est terminé par la mort de plusieurs personnes, les créateurs de bandes dessinées et les voix de l’industrie se sont demandé si l’image et le personnage avaient été contaminés et qu’ils ont demandé à Marvel de faire quelque chose à ce sujet.

Mais au-delà de simplement punir un personnage pour des raisons qui, pour être honnête, ne sont pas aussi valables, Différentes solutions à ce problème sont apparues sur les réseaux sociaux. Au lieu que la maison de bande dessinée l’enlève définitivement, ils proposent de le faire Frank Castle lutte contre l’injustice systémique, les abus de pouvoir et tout ce contre quoi ceux qui s’identifient à lui sont contre et leurs motivations.

Oui. J’ai travaillé sur Punisher pour 20 numéros (dont les deux écrits par Kevin) .Conçu un nouveau crâne. J’ai conçu un patch (FOR CHARITY) en l’utilisant. Le voir (heureusement, pas le mien) utilisé par ces groupes aujourd’hui montre que Marvel doit le retirer jusqu’à ce qu’il ne soit plus adopté comme symbole de haine. https://t.co/vb0pa9kKxu – Mitch Gerads (@MitchGerads) 11 janvier 2021

Des solutions pour que Frank Castle continue d’exister

D’autre part, il mentionne également qu’une autre option pourrait être autoriser la transmission du nom Punisher à un personnage afro-américain, comme ils l’ont fait avec d’autres super-héros Marvel et rejettent ainsi ceux qui projettent un thème de haine raciale sur lui. Mais ce que la plupart ont commenté la maison d’édition doit affirmer sa marque et donner une leçon à tous ceux qui ont terrorisé les rues et les bâtiments du Capitole.

Pour l’instant, Marvel n’en a rien dit. Cependant, et ce sur quoi les écrivains et ceux qui ont suivi son histoire pendant des années sont d’accord, c’est que ils doivent changer pour punisseurIls soulignent également que l’entreprise ne peut pas s’asseoir et ne rien faire, sinon le personnage et son logo emblématique seront tachés à jamais.