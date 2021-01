Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Système opératif

Android 11 avec Samsung One UI 3.1 Android 11 avec Samsung One UI 3.1

écran

Infinity-O 6,2 pouces avec Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD + (2400 x 1080 pixels), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppp, Gorilla Glass 7 6,2 pouces Infinity-O avec Dynamic AMOLED 2X, Always On , FHD + (2400 x 1080 pixels), 60-120 Hz, 1300 nits, 421 ppp, Gorilla Glass 7

Chipset

Qualcomm Snapdragon 880 – Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3 x 2,8 GHz + 4 x 2,4 GHz + 1 x 2,9 GHz Qualcomm Snapdragon 880 – Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3 x 2,8 GHz + 4 x 2,4 GHz + 1 x 2,9 GHz

RAM

8 Go 8 Go

Espace de rangement

128/256 Go 128/256 Go

Chambre principale

Triple capteur: 64 MP (téléobjectif, f / 2.0, 76 °, 28 mm, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (objectif ultra grand angle, f / 2.2, 120 °, 13 mm, 1/2 , 55 “, 1,4 µm) + 12 MP (objectif grand angle, f / 1,8, 79 °, 26 mm, 1 / 1,76”, 1,8 µm, OIS), zoom optique hybride 3x, autofocus PDAF, flash triple capteur: 64 MP (téléobjectif, f / 2.0, 76 °, 28 mm, 1 / 1.76 «, 0.8 µm, OIS) + 12 MP (objectif ultra grand angle, f / 2.2, 120 °, 13 mm, 1 / 2,55 “, 1,4 µm) + 12 MP (objectif grand angle, f / 1,8, 79 °, 26 mm, 1 / 1,76”, 1,8 µm, OIS), zoom optique hybride 3x, autofocus PDAF, flash

Caméra frontale

10 MP (f / 2,2, 80 °, 1 / 3,24 “, 1,22 µm, 25 mm) 10 MP (f / 2,2, 80 °, 1 / 3,24”, 1,22 µm, 25 mm)

Capteurs

Accéléromètre, capteur d’empreintes digitales à ultrasons, détection de proximité, gyroscope, boussole, capteur de présence et de luminosité Accéléromètre, capteur d’empreintes digitales à ultrasons, détection de proximité, gyroscope, boussole, capteur de présence et de luminosité. UWB

Connectivité

Bluetooth 5.0, USB Type C, NFC, WiFi AX. 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, WiFi AX. 2G (GPRS / EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G

Tambours

4000 mAh, charge rapide, charge Qi 4800 mAh, charge rapide, charge Qi

Dimensions

151,7 x 71,2 x 7,9 mm 161,4 x 75,6 x 7,8 mm

Poids

171 grammes 202 grammes

Autres

Étanche jusqu’à IP68, Wireless PowerShare, ANT +, mode enfant, sécurité des données Knox, géolocalisation, fonction de synchronisation, Dual SIM (nano) + E-SIM, reconnaissance faciale Étanche jusqu’à IP68, Wireless PowerShare, ANT +, mode enfant, sécurité des données Knox, géolocalisation, fonction de synchronisation, double SIM (nano) + E-SIM, reconnaissance faciale