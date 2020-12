La situation dans le Mexico (CDMX) a tellement progressé que toutes les colonies de la capitale du pays sont considérées comme une attention prioritaire, selon le gouvernement de la capitale du pays.

Grâce à une carte d’information, il a été signalé que la liste de 200 quartiers qui étaient auparavant considérés comme prioritaires en raison de la pandémie de COVID-19 cessera d’être publiée, car le 18 décembre, le gouvernement fédéral, la capitale et celui de l’État du Mexique, a annoncé que la zone métropolitaine de la vallée du Mexique reviendrait au feu rouge en raison de l’augmentation des cas de coronavirus.

Selon les données du gouvernement CDMX, les cas cumulés de COVID-19 s’élèvent à 312 mille 342 jusqu’à samedi; l’actif est de 31 449; et les décès sont situés à 20 mille 828.

C’est pourquoi la population peut désormais se présenter pour recevoir un avis médical ou faire un test antigénique pour détecter le virus qui a le monde en urgence situé au CDMX, dans les macro kiosques, kiosques et centres de santé qu’elle a mis en place. Alors que 5 mille 573 personnes restent hospitalisées, jusqu’au rapport du 25 décembre. Sur le total, 4 054 sont gardés dans un lit général et 1 515 sont intubés.

Pendant ce temps, dans la vallée du Mexique, l’occupation totale est de 7 730 personnes; Parmi ceux-ci, 5 807 sont dans un lit général et 1 923 dans un espace avec assistance respiratoire.

Les adresses peuvent également être consultées en envoyant un SMS, gratuitement, au 51515, avec le mot “Test” ou au numéro Locatel.

Toutes les industries ont été implantées par la question, que les ventes ont chuté jusqu’à ce que des milliers de petites et grandes entreprises aient fermé, elles ont vu chuter les géants du commerce de détail, par exemple.

La question est si pertinente qu’à la mi-janvier, les besoins d’hospitalisation dans la métropole de la capitale atteindraient près de 50% de plus que la capacité actuelle d’environ 10000 lits, même en supposant une plus grande distanciation sociale pendant les fêtes de fin d’année, selon une étude de l’Université de Stanford et du Centre de recherche et d’enseignement économique (CIDE) du Mexique.

L’espoir est dans les vaccins, le secrétaire aux Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a annoncé que Pfizer avait envoyé les premiers au Mexique et qu’ils arriveraient mercredi.