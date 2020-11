Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Raspberry Pi 400 c’est comme un ordinateur compact, mais en forme de clavier. Ce petit clavier qui ne mesure que 286 mm x 122 mm vous permet d’avoir un ordinateur de la taille d’un notebook, il vous suffit de le connecter à un moniteur en utilisant l’un de ses deux ports HDMI et c’est tout.

Ce petit ordinateur est l’œuvre du Fondation Raspberry Pi Et il est conçu comme un ordinateur personnel, en ce sens qu’il n’a besoin que d’un écran pour fonctionner. Le clavier comprend des ports souris USB et un emplacement microSD. Ce Pi 400 est livré avec un processeur ARM Cortex-A7 quadricœur à 1,8 GHz, dispose de 4 Go de RAM avec Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 et WiFi 802.11ac.

Le prix de ce mini ordinateur avec clavier est de 70 dollars à l’unité, si vous souhaitez l’acheter avec une souris, une carte microSD, une alimentation et un câble HDMI, le prix est de 100 dollars. Ce qui serait d’environ 75 CLP pour le pack complet.

