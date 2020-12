Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 08/12/2020 13:52

En raison de la nature de Cyberpunk 2077 et son cadre de science-fiction, il y avait toujours la possibilité que certains scénarios puissent déclencher des crises d’épilepsie. Cependant, une analyse approfondie de Informateur de jeu révèlent que si vous souffrez de cette condition, il est préférable de procéder avec prudence car une scène particulière pourrait déclencher l’une de ces attaques.

Plus précisément, il s’agit d’une scène dans laquelle des LED rouges et blanches clignotantes sont affichées, ce qui, selon le rapport mentionné précédemment, est la même technique que les neurologues utilisent lorsqu’ils ont besoin d’activer une crise d’épilepsie à des fins analytiques.

Le site mentionne que si vous souffrez d’épilepsie, il est préférable de sauter complètement cette séquence et d’avertir ce qui suit:

«Une fois que vous voyez que votre personnage est équipé d’un casque, il est préférable de se retourner ou de fermer complètement les yeux. Ce motif lumineux est conçu pour déclencher une crise d’épilepsie et c’est ce qu’il m’a fait pendant mon match. “

En fait, une clinique spécialisée dans l’épilepsie Royaume-Uni a publié une déclaration contre CD Projekt RED dans lequel il leur est demandé de modifier cette séquence en raison des conséquences que cela pourrait entraîner. Voici ce qu’ils avaient à dire à ce sujet:

«Nous sommes inquiets et attristés qu’un critique de jeux vidéo ait souffert d’une crise d’épilepsie causée par Cyberpunk 2077, avant même sa sortie. Le jeu comprend une séquence de lumières clignotantes et d’animations qui pourraient provoquer des convulsions chez les personnes épileptiques. Ces fonctions ne sont pas sécurisées et devraient être supprimées pour rendre le jeu plus accessible. “

Compte tenu de cela, CDPR a parlé avec sa propre déclaration, dans laquelle ils promettent de résoudre et de corriger le problème dès que possible:

Merci de l’avoir signalé. Nous travaillons sur un avertissement distinct dans le jeu, en plus de celui qui existe déjà dans le CLUF. En ce qui concerne une solution plus permanente, l’équipe de développement explore déjà les options et nous la mettrons en œuvre dès que possible. “

Merci de le mentionner. Nous travaillons sur l’ajout d’un avertissement séparé dans le jeu, en plus de celui qui existe dans le CLUF (https://t.co/eXpPn73VSK). En ce qui concerne une solution plus permanente, l’équipe de développement explore actuellement cela et la mettra en œuvre dès que possible. https://t.co/lXFypnSit2 – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 8 décembre 2020

Cyberpunk 2077 fera ses débuts ce jeudi 10 décembre pour PS4, Xbox One et PC. Les versions de nouvelle génération ne seront disponibles que l’année suivante.

La source: Informateur de jeu

