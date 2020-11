Minecraft C’est l’un de ces jeux qui continue de surprendre au fil des ans. Depuis Mojang Ils sont responsables de maintenir le bac à sable en vie avec des mises à jour constantes du contenu. La communauté, l’une des plus actives en mémoire, se compte par millions chaque jour dans les différents modes de jeu que le jeu vidéo est capable d’offrir.

Son influence a été telle que Minecraft est devenu un objet d’étude pour de nombreuses universités, utilisé par les instituts pour l’enseignement et bien sûr une raison pour les expériences les plus farfelues dont on se souvienne. Cela a été le cas de l’utilisateur bien connu Invicteur, qui a dissipé les doutes sur l’une des questions que les fans de Minecraft se sont sûrement posées: Pouvez-vous survivre à l’intérieur d’un cube Minecraft?

Publiée il y a quelques jours, la vidéo a déjà été un énorme près de 3 millions de vues. Dans la vidéo, Invictor crée un cube avec les biomes appropriés et bien sûr adapté pour le survie, oui, juste et nécessaire pour cela. Accompagné de ses amis, chacun d’eux essaie de survivre avec les moyens limités et nécessaires. Le principal défi est gérer les ressources, élément clé de Minecraft.

Depuis son lancement sur PC et consoles, Minecraft est devenu une référence dans l’industrie, devenant l’un des jeux les plus vendus de l’histoire. Son succès l’a amené à être également publié sur d’autres plateformes, nous permettant d’en profiter également sur les appareils mobiles. L’avenir n’est pas moins spectaculaire pour Minecraft. Les dernières mises à jour du jeu ont considérablement amélioré la qualité graphique du titre, y compris les reflets et les surfaces de coupe plus réalistes.