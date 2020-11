LetsGoDigital a imaginé un téléphone pliable futuriste de Samsung, avec trois écrans pliants et un clavier caché.

De plus en plus de rumeurs continuent d’émerger sur la figure du prochain Samsung Galaxy Z Fold 3. Si il y a quelques jours, les spéculations sur l’inclusion du S-Pen dans le prochain téléphone pliable de Samsung ont pris racine, aujourd’hui, les prises de vue passent par l’hypothétique inclusion d’un clavier entre ses écrans.

Pour être plus exact, la conclusion à laquelle est parvenu LetsGoDigital ne repose pas sur de simples inventions, mais sur des brevets que Samsung a déposé en référence à différents modèles de téléphones pliables sur lesquels vous travailleriez, puisque le même support signalait déjà il y a quelque temps la possibilité que la partie inférieure de l’écran soit utilisée comme clavier virtuel.

Savoir plus: https://andro4all.com/noticias/samsung/el-samsung-galaxy-fold-3-vendria-acompanado-de-un-utensilio-muy-esperado

Une forme en Z qui porterait bien son nom

Les virages que la société coréenne donnerait à la conception sont bien plus que prévu. L’amélioration de modèle en modèle de ses téléphones pliables n’est pas contestée et, si elle est vraie ou ressemble au design pensé par LetsGoDigital, le futur Samsung Galaxy Z Fold 3 serait un boom dans le secteur.

Dans cette ligne et sur la base de brevets et de documents contenant des croquis de produits, nous aurions un téléphone doublement pliable.

Ainsi, l’écran flexible serait composé de 3 parties avant égales qui, une fois pliées, sembleraient assez minces et compactes. Une fois étendu, l’hypothétique futur smartphone pliable de Samsung aurait la taille de l’avant d’une tablette.

Comme toujours, le l’affichage externe pourrait fonctionner localement si vos sœurs ne sont pas affichées, quelque chose de particulièrement utile pour répondre rapidement aux notifications ou gérer le téléphone d’une seule main.

La charnière centrale invisible permettrait également diverses options de pliage, pouvant formez le Z avec les 3 écrans fonction de nom de téléphone.

Savoir plus: Samsung vend 50% de plus grâce en partie à son engagement à plier les téléphones portables

Le clavier serait la cerise sur un beau gâteau

Comme dernière partie et cerise sur cet impressionnant mobile futuriste, le Samsung Galaxy Z Fold 3 serait accompagné d’un clavier coulissant.

Ce serait la même taille que l’écran externe.

L’inclusion du clavier coulissant augmenterait les possibilités du téléphone pliable, car il pourrait être écrit d’une manière beaucoup plus rapide.

Mais pas seulement ça. Cet outil donnerait une troisième et très importante utilisation au smartphone: celle de un petit ordinateur portable.

Sommes-nous avant le téléphone pliable le plus impressionnant et le plus polyvalent? On ne le sait pas car la technologie ne cessera jamais de nous surprendre, mais ce que l’on peut dire, c’est que cet hypothétique nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3 ne laisserait personne indifférent.

Peut-être que Xiaomi veut suivre ses traces comme avec ce brevet …